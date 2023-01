​Els Tres Tombs: què són i per què es fan?

Protocol de benestar animal

Les, conegudes també com els, se celebren amb motiu de la festivitat de, protector dels animals de peu rodó, una festivitat que se celebra arreu de Catalunya pels volts del 17 de gener, i que consisteix en cavalcades, passades, curses i benediccions als animals de treball i domèstics.Aquesta festivitat, celebrada des de fa segles, és una de les màximes expressions de ladel país, i una tradició força arrelada al territori. Actualment, se sol presentar en forma de cavalcada on s'exhibeix unai el coneixement d'oficis relacionats amb el món dels èquids. Els carruatges són dirigits pel, la figura responsable del bestiar.El ritu principal de la festivitat consisteix a feramb els carros tibats pels cavalls per l'interior de la població. Antigament, es donaven tres voltes al voltant d'una foguera feta amb ramatge verd. El primer tomb era per demanar, el segon per demanar, i el tercer i últim tomb, per demanarper a les persones. Amb el temps, la festivitat, més de caràcter religiós, fa que els tombs es facin al voltant de l'església dedicada a Sant Antoni o bé al voltant de la imatge del sant per beneir als animals.El 2020, l'organització dels, conjuntament amb la Fundació per a l' Assessorament i Acció en defensa dels Animals (FAADA) , van posar en marxa unpioner a Catalunya. L'objectiu és que el bestiar que participa a la festa no pateixi, i s'hi avaluen tres eixos: es té en compte l'estat de l'animal abans del passant, durant la festa, i després de la celebració.Algunes de lesque fomenta el protocol és que els animals han de tocar terra tan aviat com arribin al lloc, i que no estiguin tancats dins dels mitjans de transport o estables. També es busca bestiar proporcional al pes del carruatge, i s'indaga en l'edat de l'animal, si viu en llibertat o es té en compte la seva alimentació.Enguany, durant el passant dels, celebrat el passat diumenge 15 de desembre, es va afegir a aquest protocol la normativa que els cavalls han de ser conduïts únicament pel seu propietari. Aquest seguit d'accions fan que trobar bestiar per participar en les festes de Sant Antoni sigui més complicat, però diferents veus creuen que

