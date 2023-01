La víctima de la presumpta violació de Dani Alves rebutja ser indemnitzada

Els fets

La jove de 23 anys que ha denunciat Dani Alves per haver-la colpejat i violat als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona haper part del jugador. Segons ha avançat El País, la víctima va rebutjar ahir l'oferiment de la jutgessa per tal de reclamar una, ja que, segons hauria afirmat, el seu únic objectiu és que esi que el brasiler pagui pels seus actes ingressant a presó.Actualment en, l'exjugador del Barça va ingressar ahir després d'una declaració inconsistent dels fets. Per altra banda, s'estaria donant credibilitat a la versió de la noia que, juntament amb les imatges captades per les càmeres de seguretat, destaparien les mentides del futbolista.Avançada la matinada.de Barcelona. Dani Alves hi passa la nit en plenes vacances de Nadal, lluny de Mèxic on milita actualment. En un moment de la nit, les amigues d'una jove alerten el personal del local que l'exjugador blaugrana l'hai s'activa el. La víctima és aïllada i es truquen els, que s'hi presenten ràpidament, però Alves ja ha abandonat el recinte. La dona és traslladada a un centre hospitalari per avaluar el seu estat i s'interposa una denúncia i s'inicia una investigació.En un primer moment, transcendeix que el brasiler hauria fet tocaments i hauria posat la mà per dins de la roba interior de la víctima. Si bé, les informacions de diversos mitjans apunten que. La denúncia descriu una. Després d'escoltar el testimoni de la jove, Dani Alves ha estat detingut i la Fiscalia ha demanat presó sense fiança.

