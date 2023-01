Tot el que sabem del cas Dani Alves

Primera nit a la presó

Els diferents relats dels fets

Quant temps pot estar entre reixes?

La Generalitat, a disposició de la víctima

El club li rescindeix el contracte

El nom en boca de tots i totes aquest cap de setmana és el de l'exjugador del Barçaque, aquest matí de dissabte, s'ha llevat per primer cop al centre de reclusió dede Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) acusat de violar i colpejar una noia de 23 anys a la discotecade Barcelona la nit del 30 de desembre.La titular del jutjat número 15 de la capital catalana, la, ha decidit, en el que suposa tot un pas endavant, decretar presó sense fiança per al lateral de 39 anys que, fins divendres, era jugador del Pumas mexicà . Ho ha fet per l'elevatque hi ha, que s'argumenta amb tres motius: 1) té molts diners, 2) no té una residència fixa, i 3) és brasiler, i aquest país no té conveni d'extradició amb l'Estat. A continuació, t'expliquem tot el que et cal saber sobre el cas que ocupa la premsa.Segons la informació que ha publicat La Vanguardia, elsd'Esquadra tenen. Entre d'altres, les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca, que avalen la versió de la víctima a l'espai públic i destapen lesdel futbolista, i les restes de semen trobades al lavabo, on s'hauria produït la violació. A més a més, segons El Periódico tant la jutgessa com el fiscal, que va demanar la presó sense fiança com a mesura cautelar, donaria total credibilitat a la versió de la víctima. El brasiler s'havia presentat aquest divendres a primera hora als jutjats i, més tard, va sortir arrestat en un cotxe policial. Si no hagués acudit als tribunals, la jutgessa estava disputada, fins i tot, a signar unaLa versió que, de moment, és més consistent en la investigació és la de la noia. Ella ha explicat que personal de la discoteca es va acostar al seu grup d'amigues i les hi va dir si volien passar a la zona VIP amb Alves i un amic, un empresari mexicà que ha declarat com a testimoni dels fets. Allà, el lateral comença a lligar amb totes les dones i, finalment, s'acaba fixant en la que ha interposat una denúncia d'. Li diu coses a cau d'orella i la cosa va a més fins que, presumptament, li posa la mà a sobre el penis i li assenyala una porta, que resulta ser la d'un lavabo. Un cop la demandant s'adona del tipus de sala que és, intenta sortir-ne, però ell li demana fer-li una fel·lació. S'hi nega i aquí és on es produeix laLes càmeres de seguretat l'haurien gravat sortint plorant del lavabo i parlant amb un membre del cos de seguretat del local que se li acosta per preguntar si tot va bé. Immediatament, ella li explica el que ha passat i s'activa elpertinent. Els Mossos es personen a Sutton, però el futbolista ja ha marxat, i s'emporten la noia a un. Allà s'interposa la denúncia i comença la recerca de la policia, que té l'informe mèdic i el vestit que la noia duia quan, presumptament, es van produir els fets.Primer, assegura que no coneix de res la dona que l'acusa i, després, afirma que ja la recorda i que la relació va ser consentida.Aquesta és una pregunta que encara no té resposta, però. La possible condemna és d'anys de presó, així que podria passar a Brians 1 força mesos. Ara, cal esperar el més que probable recurs dels lletrats de l'exjugador blaugrana. Després, l'audiència l'haurà de revisar i dir el què. Per fixar-nos en un precedent de delicte similar,Ara per ara, Alves és al mòdul d'ingressos, no el definitiu, per la qual cosa encara no conviu amb altres reclusos. Segons la informació que ha transcendit, es va mostrar incrèdul quan finalment va entrar a presó.La consellera d’Igualtat i Feminismes del Govern,, va oferir pocs dies després que es fes pública la presumpta agressió el suport del departament a la víctima i es va posar a la seva disposició els serveis de la Generalitat. A través d’una piulada a Twitter, Verge va recordar quei va reblar que “mai més silenci davant les agressions sexuals”.Com dèiem, des de la nit de divendres, Alves està sense equip. El president del Pumas mexicà va anunciar en roda de premsa la decisió d'expulsar el defensa brasiler arran de les acusacions d'agressió sexual. "El club ha pres la decisió de rescindir el contracte amb", ha explicat. Alves va arribar a Mèxic el juliol de 2022, després que el Barça decidís no estendre el seu contracte i finalitzar la seva segona i definitiva etapa al Camp Nou. El Pumas de la UNAM es va convertir en la seva nova casa, però ràpidament va aixecar reticències entre l'afició pel seu baix rendiment. Ara, amb només mig any a l'esquena, el seu periple a la lliga mexicana ha finalitzat de la pitjor manera possible.

