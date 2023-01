Puigdemont avisa Llarena que una quarta euroordre vulnerarà drets fonamentals

Preguntes a Europa sobre la immunitat

ha presentat aquest divendres el seu recurs contra la interlocutòria de processament del jutge, adaptat al nou. En l'escrit, la defensa de l'expresident rebat la persecució per malversació, que amenaça el dirigent de Junts amb penes altes de presó en cas de ser extradit a, i llança una advertència que pot tenir recorregut en els propers mesos: si Llarena activa una quarta euroordre contra Puigdemont, això vulnerarà drets fonamentals, concretament el principi del non bis in idem, és a dir, que no es pot jutjar dues vegades un mateix fet.En l'extens recurs de, de més de 131 pàgines, l'advocat repassa la jurisprudència europea per concloure que, d'acord amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el, la manera d'entendre el principi del non bis in idem permet que s'apliqui al cas de Puigdemont. "Es compleixen tots el requisits per impedir que l'afectat es vegi sotmès per segona vegada a un nou i diferent procés pels mateixos fets", diu l'advocat.Més enllà del procediment penal al Suprem, Puigdemont ja ha estat perseguit a Espanya a través delper la responsabilitat comptable pels preparatius del referèndum, procediment a través del qual es reclamen multes milionàries a diversos alts càrrecs del. Per això, més enllà que Boye considera improbable que tingui recorregut una quarta ordre de detenció europea, un nou intent de detenció estaria vulnerant el principi segons el qual no es pot jutjar dues vegades -sigui per la via penal o per la via administrativa- un mateix fet, en aquest cas, l'"La simultaneïtat i concurrència d'aquests procediments, i l'absoluta identitat del seu objecte i els seus investigats, mostra amb unala circumstància d'estar jutjat i investigant la idèntica matèria en dues jurisdiccions diferents al mateix temps i amb les conseqüències que això té a efectes del dret al non bis in idem", conclou la defensa de Puigdemont, que, a més, avisa que es vulnera el principi de proporcionalitat perquè, en cas de, el líder independentista es trobaria castigat per partida doble per uns mateixos fets.Segons la jurisprudència deli elque recull Boye, el non bis in idem no es vulnera només quan hi ha condemna, sinó pel simple fet d'enfrontar-se a dos procediments sobre uns mateixos fets. D'aquesta manera, segons l'estratègia de la defensa de l'expresident, es busca "" també la persecució dels independentistes a través del Tribunal de Comptes.​L'advocat també exigeix a Llarena que retiri l'ordre nacional de detenció contra Carles Puigdemont i, que estableix que si posen un peu a l'se'ls podrà detenir malgrat que tinguin immunitat com a eurodiputats, actualment de manera cautelar ja que se'ls va aixecar amb el suplicatori que va demanar el mateix Tribunal Suprem i va concedir el Parlament Europeu. Llarena considera que Puigdemont no té immunitat dins d'Espanya perquè va ser processat abans de convertir-se en eurodiputat, motiu pel qual els eurodiputats dees poden moure amb tranquil·litat per laperò no poden tornar a Catalunya sense risc de detenció.La defensa de l'expresident, en aquest sentit, vol que s'aixequi aquesta ordre de detenció -que afecta també, però en aquest cas només per desobediència- i planteja a Llarena que, si té dubtes sobre com funcionen les immunitats, plantegi una bateria de preguntes a la justícia europea per aclarir-ho. Difícilment Llarena acceptarà fer-ho.

