Aragonès cita patronals i sindicats per pressionar el PSC pels pressupostos

El president de la Generalitat,, reunirà dilluns que ve sindicats i patronals en el marc del, tal com ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. Segons fonts de Palau, el cap de l'executiu vol informar els actors econòmics de la situació dels pressupostos, amb el pacte amb el PSC encara pendent . Així, el Govern convocarà aquest organisme uns 50 dies després d'haver-hi segellat un acord "històric" pels comptes del 2023 . Tal com va explicar l'ACN dijous, el Govern està "contrariat, sorprès i estranyat" perquè el PSC encara no ha respost la seva proposta sobre lai la mobilitat al Vallès, que va entregar dilluns la conselleraa la portaveu parlamentària del PSC,El Consell del Diàleg Social està presidit pel president de la Generalitat, i hi participen els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT -Javier Pacheco i Camil Ros-, i els presidents de les patronals Foment del Treball i PIMEC -Josep Lluís Sánchez-Llibre i Antoni Cañete-, així com el conseller d'Empresa i Treball, o el secretari general competent en la matèria.A principis de desembre va reunir-se per última vegada per segellar un acord entre Govern i agents econòmics i socials pels comptes del 2023. En aquella ocasió, el president Aragonès va definir elperquè "mai abans el Govern havia implicat els sindicats i les patronals en l'elaboració del pressupost".Segons la normativa que el regula, el Consell del Diàleg Social es reuneix "anualment", convocat per Presidència. Tot i això, a la pràctica no hi ha una periodicitat establerta i els agents socials i l'executiu fa poc més d'un mes que es van trobar per darrera vegada, precisament, per parlar dels pressupostos. Els acords del Consell es prenen perEl Govern es mostrava ahir "contrariat, sorprès i estranyat" perquè el PSC encara no ha respost la proposta de dilluns sobre la B-40. Fonts de l'executiu consultades per l'ACN lamenten que, quatre dies després, els socialistes encara no hagin fet el retorn del document. L'executiu defensa que la proposta pot encaixar a tothom per tal que totes les parts s'hi sentin còmodes. De fet, la portaveu del Govern,, ja va subratllar dimarts que només la B-40 "bloqueja" els pressupostos . La pròpia Romero ho va negar i va assegurar que encara cal tancar més carpetes.Aragonès i el primer secretari del PSC,, es van reunir el cap de setmana passat per intentar desencallar la negociació dels pressupostos. La trobada no va acabar amb un acord final, i tots dos van emplaçar-se a perquè Vilagrà i Romero continuessin les negociacions.De fet, Illa va assegurar dimecres que s'havia donat una setmana més de temps amb el president del Govern en la negociació dels pressupostos per treballar "amb discreció". Però els socialistes creuen que aquesta setmana de marge no començava fins ahir -dia de les declaracions del primer secretari del PSC-, mentre que des de l'executiu entenen que elsja compten des de la reunió entre Aragonès i Illa.

