Quètxup, all en pols i cubs de brou: la dieta d'un home per sobreviure 24 dies enmig del mar

La @ArmadaColombia, en articulación con la @Dimarcolombia, @SENANPanama y el gremio marítimo, rescatamos un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste de #PuertoBolívar - Guajira, luego de quedar a la deriva desde diciembre de 2022.#ProtegemosLaVida

👉https://t.co/Ss6vq48JZJ pic.twitter.com/sFTTT4IRVX — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

Un d'aquests successos que són un autèntic miracle. Un home ha aconseguit sobreviure 24 dies enmig del mar aamb una dieta basada en només tres components:. L'home va acabar dins d'un veler enmig del mar perquè el temporal se'l va endur mentre reparava l'embarcació.Llavors,, un home de 47 anys de nacionalitat dominicana, es va trobar a la deriva i sense cap coneixement sobre navegació per poder reorientar la barca i tornar a la costa. 24 dies després de perdre's, laha pogut rescatar-lo i ha explicat els fets a través de les xarxes socials.Lluny de patiro alguna altra malaltia, l'home ha estat localitzat en un bon estat de salut a uns 190 quilòmetres de, al nord de Colòmbia, prop de la frontera amb. Francois ja ha estat repatriat al seu país d'origen un cop s'ha comprovat que estava sa i estalvi.I és que l'aventura de l'home no havia començat a Colòmbia. A finals de desembre es trobava reparant un veler a l'illa de, a les. El corrent del mar se'l va endur i com que no coneixia com controlar l'embarcació, va acabar enmig del mar. El 15 de gener va aconseguir fer senyals a un avió amb l'ajuda d'un mirall i des de l'aire van veure el missatge d'ajuda que ha acabat amb un desenllaç feliç.

