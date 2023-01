La dilació dels pressupostos posa en risc tenir-los en vigor el primer trimestre

"Potser els estan tremolant les cames. Hi ha moments que no entenem res". La frase és un dirigent de l'entorn del president de la Generalitat,, per referir-se a les dificultats amb les quals està topant el Govern a l'hora de tancar l'acord pelsde la Generalitat del 2023 amb el PSC. La coreografia dels últims dies indica que hi ha en marxa unaentre els dos actors a les portes que expiri el termini -aquest diumenge- que es van donar Aragonès i en la cita de dissabte passat a Arenys de Mar . De moment, la dilació en les converses ja està posant en serioses dificultats que els comptes entrin en vigor en el marc del primer trimestre de l'any, el deadline oficiós que s'havien posat a ERC un cop constatat que s'arrencaria el 2023 sense els pressupostos vigents. El desllorigador amb el PSC, però, no acaba de concretar-se.La portaveu parlamentària dels socialistes,, ha insistit aquest divendres des de Valls que hi ha com a mínim tres carpetes que s'han de tancar : l'execució de la-motiu de converses tècniques entre la conselleria de Territori i el ministeri de Transports-, l'ampliació de l'aeroport deli la posada en marxa delal Camp de Tarragona. "No ens mourem", ha indicat la dirigent socialista amb vehemència. El Govern sosté que només la primera carpeta està viva, i fonts de l'executiu assenyalen que aquesta setmana s'ha parlat exclusivament del Quart Cinturó en una trobada, dilluns, entre la consellerai Romero. "És inconcebible que per uns serrells no hi hagi pressupostos", ha declarat també aquest divendres Vilagrà durant una visita a Val d'Aran., remarquen, alhora, des de la conselleria d'Economia. El bloqueig ve per qüestions extrapressupostàries que també tenen a veure amb la intenció d'Illa d'incidir en l'orientació dels grans projectes i de fer valer els vots del seu grup, el primer de la cambra.Què pot passar si la negociació es dilata encara més? Fonts parlamentàries sostenen que la màquina es pot forçar fins al punt que la tramitació -previ acord- s'allargui només 45 dies, tal com va passar amb els comptes de l'any passat liderats per Jaume Giró . Tanmateix, veus amb experiència en la tramitació consultades persostenen que tot es pot allargar "durant dos mesos i mig" entre que es presenten els comptes i reben l'aval definitiu de l'hemicicle. Hi ha dos debats crucials -el de lesi el final- i, entremig, s'han d'aprovar les seccions del pressupost a cada comissió. El primer que es fa, en tot cas, és fixar termini per presentar les esmenes a la totalitat -un mínim de deu dies naturals- i per fer el mateix amb les esmenes a l'articulat -un mínim de vint dies naturals-. Corrent molt, si la setmana vinent es fes públic l'acord, s'arribaria a finals de març.De moment, el Govern només té el suport delsper tirar endavant els comptes, i es tracta d'uns números insuficients. El PSC continua sent el soci més ben situat per tenir els vots necessaris, però l'executiu també té previst mantenir contactes amben els propers dies. "No hem deixat de parlar amb ells", insisteixen des del Govern, tot i que la formació que liderenes troba allunyada de l'aprovació dels comptes. "Quin sentit tindria, havent abandonat l'executiu fa tan sols uns mesos? ", es pregunten fonts de la formació. Bona part de les demandes que fa Junts -Hard Rock i Quart Cinturó, per exemple- coincideixen amb el PSC pel que fa a grans projectes.Els comuns, per la seva banda, observen amb reticències com està evolucionant la negociació., cap de files dels comuns, ha indicat aquest divendres des de Sabadell que el Govern no ha de "cedir al xantatge" dels socialistes amb el Quart Cinturó, i ha recordat que té el compromís de l'executiu segons el qual no es destinarà "cap euro públic" als grans projectes que enarbora el PSC. "No tinc per quède la seva paraula", ha indicat Albiach. Un dels problemes d'ERC, com va passar amb la investidura, serà conjugar tots els acords pressupostaris que hi hagi sobre la taula.I què té al cap Aragonès per desbloquejar la situació o, almenys, augmentar la pressió sobre els socialistes? De moment, ha convocat per dilluns el Consell de Diàleg Social , integrat per sindicats i patronals, per explicar-los en quin punt es troba la negociació. El 5 de desembre de l'any passat, tots els actors van posicionar-se a favor de tenir nous comptes. Un mes i mig més tard, els pressupostos continueni, si es dilata encara més la negociació, es corre el risc de no tenir-los en vigor en el primer trimestre. I, de passada, de posar en risc l'estabilitat -i la durada- de la legislatura catalana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor