Mor la llegenda del rock David Crosby, exguitarrista de The Byrds

, exguitarrista de la mítica banda de folk rock, així com de Crosby, Stills, Nash & Young, ha mort aquest dijous a última hora després de travessar per una, segons ha informat la seva dona, Jan, en un comunicat a Variety.El músic, de 81 anys, ha passat els seus últims instants de vida envoltat de la seva parella i el seu fill, Django. "Encara que ja no és aquí amb nosaltres,la seva humanitat i ànima bondadosa continuaran guiant-nos i inspirant-nos", ha expressat la Jan, tot afegint queAmb els seus companys de banda Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman i Michael Clarke, Crosbydurant els anys 60 quan estava amb els Byrds. Crosby també va formar part d'un grup de rock integrat per Stephen Stills i Graham Nash, al qual posteriorment se li uniria el cantautorcom a quart integrant, afegint així el seu cognom a la formació.

