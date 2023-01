«Pinta'm la cara»: omplir de colors les escoles del Berguedà

Un dossier a disposició d'ajuntaments, AFA i entitats

S'ha demostrat que la pintura és molt més efectiva que els senyals verticals. Isaac Vilalta | Periodista i impulsor del projecte

El carrer de l'escola de Casserres, després de pintar-lo. Foto: Isaac Vilalta

és unconegut per les seves cròniques de les voltes ciclistes. Però també és pare,, ciclista afeccionat i una persona preocupada pel futur de planeta. La suma de totes aquestes facetes el van portar a desenvolupar i presentar elper omplir de colors iLa problemàtica vinculada al trànsit i les escoles –seguretat viària, contaminació i soroll- s'associa molt a les grans ciutats . Tanmateix, també passa als pobles i viles d'arreu del país. “Molts ajuntaments admeten que no saben com solucionar l'embolic del carrer de l'escola”, assenyala Isaac Vilalta en declaracions a. De fet, en aquestes poblacions l'per distàncies curtes i mitjanes.“La meva professió em permetia conèixer experiències i projectes interessants en aquest camp”, explica Isaac Vilalta. El periodista berguedà va començar a recollir enllaços i retalls de premsa, una tasca que va acabar amb l'. El projecte –encara sense nom- el va posar a. “Era tan líquid que va anar evolucionant: primer apostava molt per promocionar l'ús de la bicicleta, però crec que el pas inicial ha de ser tenir espais segurs”, assenyala.Un regidor interessat amb la idea el va instar a posar-hi nom. I va acabar amb un original:tant pel fet d'omplir de colors l'asfalt com per l'expressió popular de deixar en evidència. “, tan pensant en els nostres pobles com en la contribució global”, destaca l'impulsor del projecte.El “Pinta'm la cara” és simple i al mateix temps revolucionari.per tal de transformar-lo visualment i que les famílies siguin conscients que és un, on els cotxes només poden circular a velocitat molt reduïda o no fer-ho.Els colors donen un toc diferent als pobles i, si no funciona, és totalment reversible. “S'ha demostrat que la pintura és”, destaca Isaac Vilalta. Actuar als centres escolars, a més, és un primer pas per tal que la taca d'oli de la pacificació s'estengui al conjunt del poble. Hi coincideix el geògraf i expert en planificació urbana Màrius Navazo : “Les escoles han de ser una excusa per començar a reduir l'ús del cotxe a pobles i ciutats”.“Ahi vam participar un centenar de persones. Moltes de les famílies que van pintar després ja actuen diferent quan porten la canalla”, destaca el periodista. “És un espai guanyat per als infants i les famílies”, afegeix. També s'ha fet a, i espera que acabi sent una realitat a. De fet, ha “compartit” el projecte amb l'objectiu que cada municipi se'l pugui fer seu.

