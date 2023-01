El fenomen meteorològic més místic: què és la boira i com es forma

Què és la boira? Què no ho és?

Com es forma?

Quins tipus hi ha?

Acompanya els personatges més malvats de les pel·lícules de Disney i forma part dels decorats més terrorífics. És un dels elements més característics de la plana de Lleida. O de Londres. Quan es condueix, és un dels principals factors a evitar, ja que disminueix molt la visibilitat i esdevé un perill per a la circulació. Però, què és exactament la? Com es forma? Quins tipus hi ha?La boira consisteix en la suspensió a l'aire de gotes molt petites d'aigua, normalment microscòpiques, que es presenten com un núvol d'espessor i densitat variables. Si bé, si no redueixen la visibilitat horitzontal a menys d'un quilòmetre, l'explica que no es pot parlar de boira. Si la visibilitat és inferior a 200 metres de distància, es considerai si no hi ha efectes per a la visibilitat, s'anomenaÉs similar a un, però té un origen i una manera de formació diferents. Mentre que els núvols es formen quan l'aire s'eleva i es refreda, la boira es forma pel refredament o l'augment del vapor d'aigua fins al punt que s'assoleix la saturació i la condensació. L'aire té una capacitat limitada d'albergar vapor d'aigua y quan se supera, es forma la boira. Arribats aquí, és quan es veuen les petites partícules en suspensió a l'aire.Hi ha diverses especificitats que permeten classificar la boira en categories diferents. La, la més típica a Catalunya, es dona les nits tranquil·les amb el cel lliure de núvols i el vent en estat de letargia. La d'es forma quan una massa d'aire fred passa per sobre d'una superfície encara més freda. La, al seu torn, es dona quan una massa d'aire fred sobrepassa una massa d'aigua encara més càlida, i laés aquella que té lloc quan un núvol xoca contra aquest accident geogràfic. També hi ha lai la

