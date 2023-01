«Pig Brig Trap», les trampes americanes per capturar senglars que ha comprat la Generalitat

🌳 We love Tree Sets! 🐗 We Recently instructed land management professionals in Italy how to capture wild boar using the Pig Brig Trap System and had a blast!



Stop feral hogs with the Pig Brig Trap System. Learn more at https://t.co/2sxfEe72aO! pic.twitter.com/9YN4p0hLng — Pig Brig (@pigbrig) January 11, 2023

Laha comprat sisper combatre lai reduir els danys al territori. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,, ha subratllat que la prova pilot feta amb aquestes xarxes anomenadesha demostrat que és una "bona eina" a sumar al conjunt de mesures del pla de xoc i ara estan treballant en el protocol d'utilització i la formació d'un equip de camp: "Ens agradaria que en menys d'un mes les poguéssim començar a utilitzar". Segons va avançar Catalunya Ràdio, aquestes trampes consisteixen ap. Acció Climàtica preveu declarar l'emergència cinegètica a principis deSegons va explicar Catalunya Ràdio, laamb aquesta trampa pionera es va fer als aiguamolls dei va permetre capturar 42 senglars en quatre dies. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant ara per identificar les zones on es poden ubicar aquestes trampes perquè "no és un tipus de xarxa que es pugui fer servir a qualsevol lloc i de qualsevol manera": "Exigeix un". El Govern està perfilant aquest protocol i, alhora, formant un equip de camp específic per utilitzar aquestes trampes.Sanitjas ha subratllat que la idea és que es puguin: "Ens agradaria que en menys d'un mes". Les Pig Brig Trap s'afegiran a la bateria d'accions i mesures que el Departament està desplegant en el marc del pla de xoc per combatre la sobrepoblació d'espècies com el senglar, que causen danys al territori, sobretot als cultius. La implantació de les trampes va lligada també a la declaració d', prevista per a principis de febrer.Entre les opcions que tenen sobre la taula és que, per exemple, els. "És una possibilitat, però l'aplicació de qualsevol mètode de captura necessita una autorització específica del Departament, complir uns condicionants i assolir els protocols que s'estableixin", ha remarcat la directora.Les trampes permeten capturar diversos senglars de cop, tan bon punt entren dins un cercle de xarxes d'on ja no en poden sortir. "Una de les coses que estem estudiant són quines característiques han de complir el territori, perquè són trampes que s'han d'ancorar", ha precisat Sanitjas que també diu que s'han d'ubicar en llocs de pas de manades i establir mesures per reduir el risc de robatoris.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor