La PAH irromp al Col·legi d'Advocats de Barcelona per denunciar-hi «criminalització de l'ocupació»

L'edifici de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) s'ha trobat aquest matí una escena inesperada. Activistes de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) han accedit a la seu de l'advocacia barcelonina just en el moment que s'inaugurava una cita anomenada". Una trentena de persones han entrat a l'edifici i un petit grup d'aquests activistes ha aconseguit arribar a la sala d'actes, en què ponents i assistents ja estaven preparats per començar una trobada d'anàlisi penal, administrativa i policial sobre els immobles ocupats. " En plena crisi social, venim a, ha denunciat Diana Virgós, portaveu de la PAH, en relació a la coincidència entre el to de la jornada i els discursos de partits que amb la proximitat de les eleccions municipals també focalitzen els seus programes electorals en les persones que ocupen un habitatge buit. En aquest sentit, l'acció de la PAH també s'ha denunciat que la institució "criminalitza l'ocupació".Igualment, des de la PAH han lamentat que hi hagi més d'una vintena de ponents -entre els quals, Lourdes Ciuró, fins fa poc consellera de Justícia, i Carles Sala, secretari d'Habitatge fins que Junts va sortir del Govern, tots dos reubicats ara en el sector privat immobiliari- però cap veu de les entitats socials que acompanyen famílies pobres que ocupen. "per una realitat minoritària i no es preocupi d'incloure a l'anàlisi del fenomen propostes com la de la llei 24/2015 d'accés a l'habitatge, que també aborda una manera de donar sortida a l'ocupació a Catalunya", lamenta Virgós, sobre l'organització d'un acte patrocinat pel Banc Santander.En aquest sentit, fonts de l'ICAB apunten ", sempre en basen en l’anàlisi de la normativa vigent i les prospectives de reformes legals". Igualment, consideren que és una "obvietat" que "l'ocupació delinqüencial és una de les problemàtiques socials actuals". També han explicat que s'està preparant una nova jornada formativa "per analitzar la problemàtica de l'habitatge social davant de les persones en situació de vulnerabilitat social, i".Durant la irrupció d'una petita comitiva d'activistes al saló d'actes, s'han viscut moments de tota mena. Mentre una part dels assistents ha escridassat els membres de la PAH,, ha intentat calmar els ànims de l'audiència i ha permès també que hi hagi moments de silenci per escoltar les reivindicacions dels ponents inesperats, que intentaven comunicar-se des del final de l'auditori amb un megàfon. En un altre moment, indignat per la situació, el mateix màxim representant de l'ICAB ha demanat als presents a la sala d'actes que els fessin fotografies, per tot seguit afegir: "". Feia referència a entrar sense permís a l'auditori. Finalment, els integrants de la PAH han marxat, després de denunciar la vulneració del dret a l'habitatge i la manca d'inclusió.En aquesta línia, els moviments socials fa temps que denuncien els impactes que poden tenir noves normes que es promouen des de la dreta política i que tenen l'ocupació en el seu focus d'acció. Fa dos dies, al Parlament, l'aliança de Junts i Ciutadans va expressar l'avenç d'un canvi normatiu que es votarà pròximament i que facilitarà que es puguin iniciar desnonaments en casos en què la propietat no s'impliqui, sinó. Igualment, també aviat es votarà al Congrés dels Diputats una proposta del PSOE, negociada amb el PDECat, de reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) per demanar als jutges que ordenin desnonaments en menys de 48 hores . Una proposta que explícitament, ja que el mateix col·legi va proposar aquesta via, i ha animat a prendre més mesures contra l'ocupació d'habitatges buits. Especialment, recordant que el 42% de les ocupacions detectades a l'Estat es produeixen a Catalunya.Tot recordant que també es van arribar a fer propostes legislatives per defensar els afectats per execucions hipotecàries arran de la crisi de la bombolla, l'ICAB respon a les crítiques també expressant que hi ha una especial preocupació per "la manca d'habitatge públic". Una realitat que les administracions ja han avisat que no se solucionarà aviat i que impacte de ple en la realitat de les ocupacions. "que existeix al nostre país, especialment en grans ciutats, com per exemple Barcelona", resolien després de la protesta, des del col·legi de l'advocacia. Els activistes de la PAH, alhora, tenien una altra parada en el camí. "Ràpid, va, tenim un desnonament, qui ve?", clamava una de les implicades, mentre s'allunyava de la cruïlla dels carrers Mallorca i Roger de Llúria.

