Sánchez exhibeix llaços amb França i la domesticació de Catalunya: «La Constitució es compleix»

com a escenari.com a protagonistes. L'independentisme institucional com a amfitrió incòmode i el sobiranisme civil com a molèstia perifèrica, reducte molest d'una etapa que es pretén superar. Aquest era el marc que plantejava laper celebrar la, preparada per transmetre dos missatges centrals: el primer, que les relacions entres'eleven a un altre rang per la firma delentre els dos estats -el ja anomenat Tractat de Barcelona-; i, segon, que a Catalunya s'ha encetat l'etapa del. Les signatures i les fotos entre el president espanyol i francès han completat el relat cuinat per a la cita. "El més important és que avui la, també a Catalunya", ha expressat Sánchez en la seva principal referència a la carpeta catalana. El seu interès principal era l'amistat amb l'aliat Macron.El dirigent socialista, però, marxarà deamb un missatge clar de l', que es resisteix a tancar la carpeta sobiranista oberta en l'última dècada. Des de la Generalitat, per la via de la reclamació deli, al carrer, amb l'altaveu de la. La Moncloa hi ha volgut treure transcendència, fins i tot als gestos de, que ha participat en la benvinguda oficial però ha marxat abans dels honors a Macron amb els himnes. Sánchez, ha detallat la Moncloa, no s'ha sentit "" pel president català. "M’hauria agradat que Aragonès s’hagués quedat a tota la cerimònia, però[el fet de se-hi]", ha expressat el president espanyol en la compareixença de premsa conjunta amb el líder francès.El missatge en clau catalana de Sánchez s'ha cenyit a una exhibició de ladelper la via del diàleg. Preguntat per lade la jornada, el dirigent socialista s'ha referit a l'encaix constitucional de la nova etapa del procés. I ha recordat que l'aposta per la "" i la "" que s'ha fet des de Barcelona permet atendre vellsque ha patit Catalunya en la seva relació amb l'Estat. S'ha referit, per exemple, a la inversió de la multinacional Cisco. "D'aquí a uns dies hi ha una concentració a Madrid on es reivindicarà tot el contrari del que s'ha fet avui a Barcelona. Entre el que ha passat aquest dijous i el que passarà dissabte a Madrid hi ha la majoria d'aquest país", ha argumentat Sánchez. "El tractat és un missatge de convivència", ha raonat.En la cimera escenifica al el líder del PSOE ha pogut segellar el pas endavant en les relacions hispanofranceses , que no són menors, perquè França és el primer destí de les exportacions franceses i el tercer proveïdor del mercat comercial espanyol. La rúbrica del tractat d'amistat -a més de diversosen els àmbits de defensa, interior, ensenyament, treball i agricultura, aquest últim amb derivades en la cooperació alimentària amb Ucraïna- certifica elen laentre estats fronterers. Fins a una desena de ministres han participat en la gestació del document principal i dels textos complementaris de la cimera. El tractat reflecteix, en essència, un relació més estreta entre els estat francès i espanyol , amb un gest especialment simbòlic que es detalla en l'article 2.4 del primer títol del text: ministres espanyols podran participar en reunions de l'executiu francès, i ministres francesos podran participar en reunions de l'executiu espanyol. Es farà almenys una vegada cada tres mesos i per rotació, segons remarca el document final del tractat d'amistat. Pel que fa al projecte, que ha d'unir els ports dei deper traslladar-hi hidrogen verd però també gas, el compromís és que el repartiment sigui "" entre els dos estats."Les parts reafirmen el compromís de desenvolupar els projectes d'interconnexió elèctrica i el projecte H2Med de forma equitativa i de conformitat amb les normes europees. Amb aquesta finalitat, les parts col·laboraran amb els reguladors energètics i laper maximitzar el finançament europeu dels projectes d'interconnexió energètica i facilitar-ne l'avaluació i el desplegament", assenyala el Tractat de Barcelona en el seu títol sisè. L'H2Med es va acordar entre Espanya, França i Portugal a finals d'octubre, un cop descartat elEn les intervencions públiques posteriors a la cimera -centrades en el contingut dels acords presos a Barcelona-, Sánchez ha detallat el "" de les relacions entre els dos estats i no s’ha estalviat elogis a Barcelona, convertida en seu del contacte bilateral. El president espanyol ha recalcat que, amb Macron, han dedicat "" al projecte H2Med per transportar hidrogen verd, que ha definit com a "" per al sud d’Europa. Macron ha afegit que els dos estats han "accelerat" el seu compromís amb aquesta interconnexió i també amb els projectes ferroviaris transfronterers. "Quan parlem de les interconnexions energètiques o ferroviàries també estem parlant de fer més forta Europa", ha compartit Sánchez. Els dos líders han exhibit proximitat.Un dels àmbits que han protagonitzat les converses a porta tancada d'aquest dijous al MNAC és l'obertura dels vuitque continuen tancats entre territori estatal i francès. De moment, això sí, no s'ha arribat a cap acord concret al respecte, tot i la voluntat de la Moncloa de forçar canvis en la posició de França. S'ha validat, en tot cas, que es desplegarà una estratègia concreta dea través d'un comitè consultiu de nova creació. I el document principal de la cimera també fa referència a "" l'esperit de l'i la "".El document validat per Sánchez i Macron dota d'unles relacions entre Espanya i França, a un nivell que l'Estat només tenia fins ara amb, i que els francesos només havien articulat anteriorment amb Itàlia i Alemanya. En el títol quart, per exemple, s'estableixen noves bases per a lai del control del, a banda de compromisos amb la gestió de la immigració. En el títol cinquè del tractat d'amistat, dedicat a cultura i educació, se sintetitza el compromís de "promoure" l'aprenentatge mutu, així com el desenvolupament de l'ensenyament de lesals dos estats.a la realitat plurinacional ni a llengües com la. El tractat també defineix relacions en política exterior, seguretat, defensa, interior, justícia, sanitat, treball, economia, indústria o turisme.En la prèvia de la cimera, la Moncloa havia minimitzat la distorsió que pogués ocasionar laconvocada pels partits i les entitats sobiranistes. Una unitat en la convocatòria -a la marxa hi han participat representants d'ERC, Junts, CUP, Òmnium, ANC i Consell per la República- que després s'ha esquerdat pels xiulets i crits d'alguns manifestants contra, aquest últim present en la concentració de Montjuïc. Contra el president de la Generalitat i el líder d'ERC s'han sentit acusacions de "" i "", amb referències a l'estada a la presó. Junqueras havia reivindicat que es podia defensar la democràcia "" de la cimera.La manifestació independentista, que ha reunit diversos milers de persones i s'ha fet sentir - amb ball de xifres entre organitzadors i Guàrdia Urbana -, ha denunciat l'anomalia del conflicte català mentre des del govern espanyol es repeteixen missatges sobre el final del, enfocament polític afegit a la cimera amb l'elecció de Barcelona com a seu. De fet, Aragonès ha volgut rebatre el plantejament de la Moncloa. Primer, en la rebuda oficial a Sánchez i Macron a l'esplanada del MNAC. En un breu conversa amb el president espanyol abans de l'arribada de la delegació francesa, en la qual li ha traslladat que el procés "". En els 15 segons de salutació amb el president francès, Aragonès ha exposat a Macron que Catalunya vol ser "un soci europeu" . Al seu costat hi havia les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, Ada Colau i Núria Marín. Colau ha definit a la premsa com a "" el contacte entre autoritats.A diferència de les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet, Aragonès ha marxat del MNAC abans que es completessin els honors a Macron, que incloïen ladelsespanyol i francès. En una compareixença institucional posterior al Palau de la Generalitat , el líder republicà ha justificat aquesta absència per la presència de l'exèrcit: "". Aragonès també ha advertit Sánchez que "" la petició d'una Catalunya perpetuarà el. "El Govern defensa la participació en plenitud del país a les institucions comunitàries, com un estat. Volem compartir la nostra sobirania en igualtat de condicions", ha afegit des de Palau, on ha reclamat que en les relacions hispanofranceses s'abordin qüestions de governança com el català a Europa, infraestructures -completar el corredor Mediterrani- i energia.Aragonès ja havia concretat les seves reclamacions polítiques aquest dijous en un, gestionat per la Generalitat en el marc de la cimera de Barcelona. "Proposo debatre i pactar unsobre quan Catalunya pot exercir de nou el dret a decidir i que estableixi les bases i les condicions per poder fer un referèndum", havia exposat el president català en el text publicat al rotatiu francès, en el qual insistia que existeix "una majoria sòlida, àmplia i transversal en la societat catalana que vol decidir democràticament". Les reivindicacions sobiranistes -amb l'afegit del malestar al carrer- s'han fet sentir en el marc de la cita hispanofrancesa, que eleva el marc estable de relacions entre Espanya i França.

