Illa anuncia que ha acordat amb Aragonès «una setmana més» de coll per pactar els pressupostos

El primer secretari del PSC,, ha anunciat aquest dimecres que ha acordat ambdonar-seper continuar explorant un possible acord pels pressupostos del 2023. Tant el líder de l'oposició com el president de la Generalitat es van trobar dissabte per intentar desencallar una entesa , però la reunió va acabar sense un acord que permeti al Govern tenir els suports suficients per assegurar-se l'aprovació dels comptes. "No m'agrada parlar per parlar. Ens hem donat una setmana més de temps amb el president Aragonès i ho respectaré", ha anunciat Illa en una atenció als mitjans des d'Osca, on s'ha traslladat aquesta jornada per presentar el seu llibre sobre la gestió de la pandèmia quan era ministre de Sanitat.Les negociacions entre el PSC i el Govern d'ERC continuen aquesta setmana, i estan encallades segons l'executiu per una única qüestió: el possible impuls del Quart Cinturó . Així ho va assegurar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, el dimarts després de la reunió del consell executiu, tot i que des del PSC ho van desmentir i van assegurar que hi ha altres serrells pendents de tancar, com ara lael 2023 o 100 milions d'euros per un pla de xoc per les llistes d'espera, com demanen els socialistes. Més enllà d'aquestes qüestions concretes, les principals disputes es troben, a banda del Quart Cinturó, en l'ampliació del Prat o el desbloqueig del projecte del Hard Rock al camp de Tarragona.Illa, en les declaracions d'aquest dimecres, ha assegurat que el seu partit està treballant per oferir una "alternativa" al Govern d'Aragonès, que a parer seu ha "fracassat" i "col·lapsat". Però ha assegurat que aquesta estratègia no és incompatible amba l'executiu per l'aprovació dels comptes. Ara bé, ha recordat que perquè això passi, Aragonès ha d'acceptar totes les seves propostes que passen peri la. "Hi ha molts que parlen per parlar. Vam quedar [amb Aragonès] que treballaríem amb discreció", ha repetit davant dels mitjans a la ciutat aragonesa.Les negociacions pels pressupostos coincideixen aquesta setmana amb la cimera que es durà a terme el dijous entre. Segons diverses fonts consultades per Nació, aquesta trobada impedeix que es tanqui cap acord pressupostari abans. Aragonès participarà a la rebuda de la cimera mentre que ERC es manifestarà en contra. Segons Illa, això no és cap problema perquè la gent que es vol manifestar "ho pot fer", i ha remarcat que aquesta trobada hispanofrancesa és una "bona notícia per Barcelona".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor