El Govern vol repensar el futur del taxi i les VTC: tres claus i dues incògnites

El departament de Territori de la Generalitat té entre mans un pla ambiciós pel futur del tens sector del taxi i les VTC. Especialment, després de la irrupció creixent del paper de les empreses d'intermediació, com Free Now, que barregen la unió d'una gran plataforma internacional amb l'oferta dels conductors del servei públic. Així, segons detallen a Nació fonts de la conselleria, els pròxims anys es preveuen diverses reformes normatives -a diferents ritmes- per posar ordre en un sector canviant en què reconeixen que l'administració va més lenta que la part privada.En aquest sentit, els plans del Govern inclouen retocs immediats que sancionin els incompliments de les tarifes públiques tal com demanen els taxistes, mentre que abans que acabi l'any es vol aprovar un decret específic per a les empreses d'intermediació i, en un futur sense dates, es planteja una nova llei del taxi que renovi la del 2003. A més, es vol obrir la porta a què en moments d'alta demanda hi pugui haver més cotxes amb llicència VTC operant. Tot plegat, en mig d'un avís de vaga de taxis en plena fira internacional ISE que encara es manté vigent. Especialment, després que Territori hagi xifrat en 1.173 les llicències VTC d'empreses com Uber i Cabify que no han caducat encara, i que ho faran en la seva majoria al llarg del 2023. Aquesta dada ha descol·locat els taxistes, a qui fins ara se'ls havia dit que la immensa majoria de llicències d'aquesta mena per a fer serveis urbans -dins de la mateixa ciutat- decaurien el 31 de desembre de 2022.Una de les claus de les idees del Govern és que hi haurà canvis immediats. Així, a la mateixa llei d'acompanyament dels pressupostos es preveu incloure modificacions a la llei del taxi perquè se sancioni de manera més clara i contundent aquells serveis que inflin les tarifes regulades, apunten des de Territori, que ho expliquen com una de les peticions del taxi.Igualment, i ara mirant cap al sector de les VTC clàssiques, l'executiu reconeix que el darrer decret que es va tirar endavant -i que ha servit per limitar molt quines llicències de transport de passatger amb conductor es donen- té aspectes a millorar. Un d'aquests punts que ara es vol modificar és l'exigència d'alguns requisits per obtenir autorització. Així, es flexibilitzaran algunes condicions perquè empreses tradicionals puguin obtenir els permisos per fer serveis urbans -l'actual barrera que ha servit per aturar l'expansió de plataformes com Uber- de manera habitual.En un espai temporal una mica més llarg, es vol arribar a allò que el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ja havia obert la porta: regular l'existència d'empreses d'intermediació que connecten els ciutadans amb un taxi a través d'una app. En aquest cas, però, es tracta d'empreses internacionals. La més estesa és Free Now -que el juliol de 2021 comptava amb 2.745 taxistes adscrits, segons dades d'Élite Taxi- però ara també s'han obert a aquesta funció Uber i Bolt, que barregen taxis i llicències VTC a la seva aplicació.Des del departament consideren evident que aquest nou fenomen i creuen que és evident que ha afectat en el funcionament del taxi. De fet, una de les reclamacions dels taxistes que han convocat la vaga és que hi hagi un màxim del 15% dels taxistes que es puguin adherir a una sola aplicació, per evitar oligopolis o un eventual monopoli. De moment, però, des de la conselleria eviten posar topalls i demanen prudència per dotar de seguretat jurídica a una futura norma.En aquesta línia, Territori vol treballar un text ferm i de consens sociopolític, malgrat que això suposi allargar el calendari previst pels taxistes. Les previsions de la conselleria són poder enllestir un nou text específic de regulació de les empreses d'intermediació cap al tercer trimestre de l'any. Això passaria per actualitzar el decret 314/2016 que regulava les emissores de ràdio taxi.També hi ha plena predisposició per començar a treballar un canvi legal de calat molt més profund. En aquest cas, es tracta de tirar endavant una nova llei del taxi. De nou, però, amb la mirada posada en un consens que inclogui els operadors de VTC, els taxistes i els diferents partits polítics. Es considera que el sector de la mobilitat amb conductor ha canviat radicalment les últimes dues dècades i que ara és el moment d'activar el canvi i treballar una nova llei. Això sí, sense calendari.Igualment, hi ha dues incògnites especialment rellevants. La primera mira cap al sector de les VTC i ara també inclouria Uber, Cabify o Bolt. I és que els plans de la conselleria passen per fer extensiu el model Mobile World Congress a altres "grans esdeveniments". Normalment, quan arriba la fira tecnològica, la Generalitat activa una resolució que permet que no hi hagi límit de vehicles amb llicència VTC fent tota mena de serveis a la ciutat i l'entorn. És una mesura excepcional per front a una gran demanda. Ara, la conselleria vol permetre que això passi amb altres grans fires o esdeveniments de tot el país -tot i que la decisió final de quan permetre-ho penjaria d'organismes territorials com l'Institut Metropolità del Taxi, puntualitzen des del departament-.En aquest sentit, encara no està decidit quina mena d'esdeveniments s'inclouran, perquè s'ha de treballar pròximament. No s'ha aclarit què serà considerat una gran atracció de visitants. O si això inclou només congressos i fires, o també festivals de música. El pla, però, és tenir enllestida una proposta aviat.Per últim, la trobada d'aquesta tarda entre Territori, l'associació Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya ha posat una sorpresa incòmoda sobre la taula: hi ha 1.173 llicències VTC de servei urbà que a 1 de gener de 2023 seguien vigents i que aniran caient durant l'any, en la majoria de casos, diu el departament. "A nosaltres sempre se'ns havia dit que pràcticament totes les llicències de VTC caurien a 31 de gener de 2022. I ara ens assabentem que hi ha més de mil que voltaran aquest any com si res", apunta Tito Álvarez, d'Élite Taxi. El motiu és que hi ha moltes llicències que tenen una moratòria de quatre anys de vigència des que van ser atorgades i moltes d'elles es van autoritzar durant el 2019, i no el 2018 com estava previst, fet que allarga la seva vida.Aquesta xifra, però, multiplica les actuals llicències VTC de serveis urbans que es creia que estarien actives, després del decret català que les limitava. Així, de les noves llicències amb autorització per fer serveis urbans -les més codiciades, ja que et permeten fer serveis dins de la ciutat, que són la majoria de casos- s'espera que hi hagi una xifra definitiva que oscil·larà entre les 300 i les 600, apunten des del departament. Ara, però, les 1.173 que encara són actives, trenquen els càlculs i aspiracions de calma dels taxistes, que encara hauran de competir amb Uber i Cabify més del previst.El gran dubte, doncs, serà quan acabaran de caure aquestes llicències. I si hi haurà grans controls policials que evitin que en aquest any d'impàs les empreses internacionals aprofitin per circular amb els vehicles als quals se'ls ha denegat l'autorització de serveis urbans. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra tenen la llista de vehicles autoritzats, insisteixen des de la conselleria. Ara falta veure si això es tradueix en operatius de pressió que facin complir la llei, com reclamen els taxistes.

