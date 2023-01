Netflix és destronada: Amazon Prime és la plataforma més vista a tot Espanya

Les dades facilitades pel portal especialitzat mostren el canvi de tendència Foto: JustWatch

Era la crònica d'una mort anunciada. Les dades apuntaven cap a aquesta direcció i, després de molts mesos de pugna, la predicció s'ha complert: Netflix ja no és la plataforma de contingut en streaming, per només un 1% respecte del total. Segons les dades del portal especialitzat, el servei OTT de la multinacional Amazon ha aconseguit un 24% del consum total dels espectadors de plataformes en el quart trimestre del 2022. Això la situa per primera vegada com la més vista per davant de Netflix.El tercer trimestre ja era revelador:, que seguia mantenint una tendència a l'alça. Les crisis acumulades per Netflix en el darrer any han quallat de manera negativa en els seus subscriptors. A això, com l'augment del preu de la mensualitat, l'amenaça -que es farà realitat- d'impedir compartir comptes i col·locar publicitat en una nova quota barata han estat detonants per a moltes persones.La bona notícia la trobem a casa nostra, ambLa plataforma catalana se situa en el cinquè lloc i passa per davant de grans multinacionals com(que mai ha acabat de tenir un arrelament gaire real a Catalunya) i. La batalla pel tercer lloc també es torna ferotge, amb dues plataformes que saben fidelitzar molt bé el seu públic:, amb contingut de qualitat, especialment en sèries; i, tot un gegant que ostenta grans marques comLes estrenes de sèries més importants del 2023 a les plataformes

