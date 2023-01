Llarena rebutjarà reclamar Puigdemont per desordres públics agreujats com exigeix la Fiscalia

El jutge instructor del procés,, es reafirmarà en la seva decisió de demanar l'extradició deúnicament per malversació i no pel delicte de desordres públics agreujats, segons han informat fonts dela Rac1 i TV3. Amb aquest moviment -o més aviat, manca de moviment- el magistrat constata les diferències amb la, que aquest dimarts li havia demanat perseguir l'expresident de la Generalitat també per aquest nou tipus penal Llarena no està d'acord amb la lectura dels quatre fiscals del judici del procés i no modificarà la seva estratègia en la direcció que li agradaria al ministeri públic. Ni en referència a Puigdemont ni a la resta dels polítics exiliats. Per aquest fet, en cas que se'ls acabi jutjant,i, fins i tot, casos com el dequedaria exempta de conseqüències penals.En aquest sentit, la Fiscalia del Suprem, avisa que, en cas que els tribunals europeus acceptin una extradició. Per això, avisen que l'exclusió del delicte de desordres públics "". Avisen, en aquest sentit, que la derogació de la sedició "no equival a una despenalització de tots els fets" que abans implicaven aquest delicte, i tampoc la despenalització dels fets que van motivar la condemna pel procés.Concretament, els quatre fiscals de l'1-O, al capdavant de l'òrgan, demanen que es processi Carles Puigdemont iper malversació i desordres públics, i Clara Ponsatí per desordres públics. Seria aquesta darrera la que més patiria els efectes de la correcció a Llarena, que passaria d'un processament per un delicte lleu a un processament amb amenaça de presó. La resta de processats -, per malversació, i, per desobediència- quedarien igual.

