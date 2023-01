Barcelona, escollida la primera «capital europea de la democràcia»

Barcelona, seu d'activitats entre setembre i agost

Els pressupostos participatius, la plataforma Decidim Barcelona o el procés per contribuir en la confecció de les superilles han rebut un reconeixement en l'àmbit europeu. Gràcies a aquestes i altres iniciatives impulsades per l'Ajuntament, Barcelona ha estat escollida la2023-24. L'organització ha comunicat aquest dimecres el resultat de la votació en un acte a l'edifici de la plaça Sant Jaume, que ha comptat amb la presència del tinent d'alcaldia i regidor de Presidència, Jordi Martí, i del regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra.La candidatura barcelonina ha estat la, per un jurat compost per ciutadania i persones expertes en diferents àmbits. En concret, va ser entre el 2 i el 25 de gener quan més demembres dels estats que formen el Consell d'Europa van valorar els projectes presentats per les ciutats que van quedar finalistes de les 13 presentades:. Aquesta decisió ha estat celebrada per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que tot i no haver pogut assistir a l'acte, ha manifestat l'orgull que Barcelona esdevingui la primera capital europea en un context global "marcat pel discurs de l'odi i l'autoritarisme". En aquest sentit, ha apostat perquè les ciutats siguin un lloc on treballar "conjuntament amb la ciutadania" per enfortir la democràcia: "Entomem aquest repte com una oportunitat per progressar en la innovació democràtica, per cooperar amb altres ciutats i per assegurar-nos que els veïns tenen un paper actiu en les polítiques públiques".Segons la valoració feta pública, la capital catalana va convèncer el jurat amb diferents, entre els quals es troba la plataforma, desenvolupada l'any 2016 com a eina de participació ciutadana. Barcelona també va presentar el procés participatiu relacionat amb lescom a projecte de transformació urbanística que ha comptat amb la participació del veïnat tant pel que fa a la consulta, deliberació, i disseny dels espais. Per últim, Barcelona també va incloure els-el procés més participat de la ciutat amb més de 70.000 inscrits per decidir el destí de 30 milions d'euros en inversions als districtes- i lesdeliberatives, com el Fòrum Jove i l'Assemblea del Clima.Durant l'entrega del reconeixement, ha pres la paraula el vicepresident de la Comissió Europea, que ha fet valdre aquestes iniciatives en uns moments "incerts per a la democràcia europea", després d'una dècada de crisis i atacs contra els valors europeus. Ha fet una crida a unir forces, lluitar ien democràcia, i a fer-les partícips dels canvis del temps actual. "La Capital Europea de la Democràcia crearà un espai apassionant per a l’intercanvi de les millors pràctiques en democràcia i es podrà experimentar noves formes d’innovació en aquest àmbit”, ha garantit.La capitalitat de la democràcia europea -nova d'enguany- suposarà que des deBarcelona aculli un programa d'esdeveniments i activitats dirigides a l'enfortiment de la democràcia a Europa, organitzats conjuntament amb diferents organitzacions ciutadanes europees. El motor de la iniciativa és, una organització europea que busca promoure la innovació democràtica a Europea i en l'àmbit internacional. Aquesta, al seu temps, compta amb el suport del, i d'actors europeus que busquen aprofundir en la democràcia com RSA o German Marshall Foundation.

