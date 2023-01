Cartell del Canet Rock 2023: tots els grups confirmats

Tots els grups confirmats

Stay Homas

Suu

Els Catarres

The Tyets

Els Amics de les Arts

31 FAM

Buhos

Joan Dausà

Auxili

Triquell

Pupil·les

Pèl de Gall

Miquel del Roig

Dj Ernest Codina, Mon Dj, Dj Trapella i Dj Carles Pérez

Dates del Canet Rock 2023

Preu i on comprar les entrades del Canet Rock

El festival inaugural de l'estiu, el, ja escalfa motors. Com cada any, el primer cap de setmana de julioles transforma per acollir les actuacions d'artistes i grups catalans. Des de les quatre de la tarda i fins a l'alba, amb més de dotze hores de música en directe, el Canet Rock veurà sortir el sol un any més.En ple més de gener i amb les alertes de neu activades al Pirineu, l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm ha estat l'escenari de presentació del cartell definitiu de l'edició d'aquest 2023, la de la normalitat després de la pandèmia.Com ja és tradició, el primer cap de setmana de juliol és l'escollit per celebrar el Canet Rock. Així, ela partir de mitja tarda Canet de Mar vibrarà, sense pauses, fins a la matinada del diumenge 2.Les entrades del Canet Rock ja estan a la venda i es poden adquirir al web del festival. Seguint l'estil de les edicions anteriors, el preu variarà i s'incrementarà quan s'aproximi la data de la festa de la música. El preu de les entrades-majors de 12 anys- actualment és dei, les-entre 0 i 12 anys-,

