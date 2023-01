L'independentisme explora una unitat de mínims per projectar la vigència del procés

Els impulsors veuen la cimera com una "provocació"

En plena aplicació del nou codi penal

Montjuïc acull aquest dijous l'intent de l'independentisme dedesprés de diverses manifestacions sense l'assistència de tots els actors del moviment. Serà una unitat de mínims, basada només encinc anys després de l'1-O. Més enllà d'això, cada partit interpretarà la concentració, que arrencarà a les nou del matí, en les seves pròpies coordenades. ERC, que torna als carrers després d'absències sonades, reivindicarà l'autodeterminació i l'amnistia, mentre Junts en manifestarà també en defensa de Carles Puigdemont i l'exili. Les entitats sobiranistes, que en els darrers temps també s'han distanciat, tampoc enviaran un únic missatge, i són probables elsque lidera el Govern.Mentre ERC es manifesta, el president de la Generalitat,, farà d'amfitrió a la cimera entre el president del govern espanyol,, i el president francès,, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). La contradicció, denunciada per la resta de l'independentisme i per la resta dels partits de l'oposició, ha estat capejada pels republicans amb l'argument quei l'independentisme "ha de ser a tot arreu". Aragonès, doncs, serà a la cimera amb un paper testimonial mentre la plana major del seu partit, ambal capdavant, surt al carrer amb la resta del moviment independentista per insistir que el procés, malgrat la desorientació estratègia i les picabaralles constants, continua viu a l'espera una resolució política.Abans de l'acció, l'ANC tenia contractats una, més que a la manifestació del 6 de desembre contra la reforma del delicte de desordres públics , que va omplir la plaça Sant Jaume. La maniobra del govern espanyol de convocar una cimera a Barcelona per mostrar a Europa -i a Espanya- que l'estratègia de la distensió ha servit per desescalar el conflicte ha afavorit, paradoxalment, laindependentista a través d'una manifestació que, per ara, és puntual, si bé alguns sectors del moviment confien que sigui el, en la qual Junts, aprofitant que ERC està centrada en la governabilitat, vol tenir un paper central . Més enllà d'escenificar que el procés és viu, però, hi hasobre els quals partits i entitats sobiranistes puguin construir de nou unade llarg recorregut.Sota el lema Aquí no s'ha acabat res, la concentració convocada per, l'i el, entre una trentena d'entitats, s'havia de fer en un principi a les columnes de Puig i Cadafalch, però per motius de seguretat la capçalera s'ha traslladat a la font màgica de Montjuïc, més allunyada del lloc on es reuniran les autoritats espanyoles i franceses. La convocatòria de l'ANC, però, s'ha mantingut fins ara a les quatre columnes i, si no poden arribar-hi, es farà "tan a prop com sigui possible". Elsque la cimera és unaper part del govern espanyol, que en els darrers dies ha fet gala de la seva capacitat per desescalar el conflicte amb mesures com els indults o la derogació de la sedició acordada amb ERC a la taula de diàleg.De fet, des de laindependentista i argumenten que els fets que s'han de tractar a la reunió van més enllà de la carpeta catalana. Sobre la taula hi haurà qüestions relacionades amb l', i Aragonès vol que Sánchez hi traslladi també altres qüestions com la defensa del català o un front comú per recuperar el traçat original del corredor mediterrani. A hores d'ara, no hi ha hagut resposta a unes demandes que el cap de l'executiu va fer arribar per carta a Sánchez. La Generalitat tampoc va tenir coneixement que es faria una cimera a Barcelona fins que ho va veure publicat als mitjans de comunicació. La presència d'Aragonès a la cimera ha indignat bona part dels independentistes i des del Consell de la República alerten que Sánchez ho utilitzarà per evidenciar la normalitat institucional, mentre que des de l'que hi pugui haverLa manifestació arriba quan es comença a aplicar la, reivindicada per ERC i qüestionada o obertament criticada per la resta de l'independentisme. La concentració arriba quan, des de l'entorn de Junts, es constata el fracàs de la modificació legislativa impulsada pels republicans, que s'interpreta com una manera per facilitar l'i afavorir la situació personal de, que amb la nova llei només està perseguida per desobediència i podria tornar a casa amb relativa facilitat. La convocatòria unitària, doncs, no es podrà deslligar de l'allau d'elements que posen en dubte que la unitat independentista que es visibilitzarà aquest dijous pugui tenir continuïtat més enllà de la fotografia contra la cimera.

