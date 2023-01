Es desferma el xoc entre Colau i Collboni per la restricció a nous bars a l'Eixample

Mapa de l'Eixample, amb els punts en verd que tindrien una protecció més elevada Foto: Ajuntament de Barcelona

Cop polític al futur del pla d'usos

"Perplexitat", "sorpresa", "inversemblant", "gir difícil d'explicar", "aniré a buscar crispetes per veure les explicacions". Són algunes de les expressions que han desfilat pels parlaments dels diversos representants polítics que aquest dimarts han reaccionat aa l'Ajuntament de Barcelona. I és que el mateix dia en què es votava inicialment el, els socialistes han explicat que es posicionarien en contra del projecte que posa límits a les obertures de locals com bars i supermercats amb horaris nocturns, menys d'una setmana després que el mateix PSC presentés ambaquesta proposta de govern, segons paraules de la tercera tinenta, El pla presentat la setmana passada era fruït de la pressió dels socialistes i va implicar que els comuns cedissin respecte a les seves ambicions inicials. A última hora, però,, a la cerca d'un pla encara més permissiu amb els negocis futurs. Una decisió que, a la pràctica, aprofundeix de ple en, a quatre mesos de les eleccions municipals.Bonet, que ha donat la cara per justificar el canvi de postura sobtat de la seva formació, ha atribuït el nou posicionament al fet que l'Ajuntament de Barcelona hauria tirat endavant un pla d'usos de l'Eixample que anava, després d'estudiar les al·legacions de comerciants i veïns. "Vam arribar a un acord sobre la base d'11 carrers. I, malauradament,, ha apuntat la tercera tinent d'alcaldia, que ha comptabilitzat en "gairebé 40 carrers" els que, finalment, tindrien una restricció més intensa de futures obertures de negocis d'alt impacte per al veïnat.La representant socialista ha situat com a principal punt de tibantor la inclusió delsentre els espais a regular de manera més intensa. El pla anunciat la setmana passa diferenciava una doble regulació: alguns carrers del districte, els més sensibles, restringirien més l'obertura de nous comerços com bars i discoteques, i la immensa majoria de la l'Eixample tindria una regulació més laxa. Segons Bonet, els àmbits de Sant Antoni i Girona no formaven part dels punts amb una protecció més alta i s'ho han trobat desprésEl cert, però, és que la setmana passada, durant la presentació de l'acord en què també participava Bonet, la segona tinent d'alcaldia,, ja va fer menció a aquests espais. També la nota de premsa del govern municipal ho feia constar, fins i tot amb un mapa que mostrava aquests espais. "Tothom ha tingut la nota de premsa en temps i forma abans de la roda de premsa, ii jo entenc que se l'havien mirat perquè el contingut estava en aquest document", ha apuntat Sanz. "Podeu revisar la meva intervenció i jo soc molt clara", ha afegit en declaracions als mitjans de comunicació.I no és només que els socialistes es desmarquin ara de la proposta conjunta que es va fer pocs dies abans, sinó que a la pràctica això implicaria també que vulguin acabar amb les actuals mesures de protecció contra la gentrificació i la crescuda lliure de negocis com supermercats amb horari nocturn, restaurants o discoteques, en els àmbits de Sant Antoni i el carrer Girona. Dos plans de protecció que van comptar amb el vot positiu del PSC, el 2018 i el 2020. Davant d'aquest canvi de posicionament, fonts dels comuns hi veuen un interès especial dels socialistes d'adoptar postures més conservadores amb la mirada posada en les eleccions municipals i, especialment després que algunes enquestes facin líder el candidat de Junts De fet, la part comercial ha tingut un clar impacte en la decisió que ha desfermat la manca d'entesa, segons les declaracions de banda i banda del govern de coalició. Així, mentre que Sanz ha teixit un vincle entre la postura socialista i, Bonet ha enumerat diverses entitats comercials que han donat suport a les reticències sobre el pla d'usos de l'Eixample proposat actualment. Entre aquests espais comercials esmentats pels socialistes hi ha la fundació Barcelona Oberta, però tambéSi bé Sanz ha mantingut la porta oberta a negociar els pròxims dies i arribar a nous pactes abans del ple municipal del divendres 27 de gener, el cert és que el pla dels comuns a l'Eixample ha rebut un revés important a la comissió d'Urbanisme que ha clarificat la posició dels grups municipals. Així, Barcelona en Comú ha passat de tenir un pacte tancat amb els seus socis de govern, fa tan sols uns dies, a veure com, que ha fet reserva de vot. Malgrat això, el tràmit en comissió no era vinculant i la iniciativa presentada segueix endavant i es votarà el seu futur en deu dies.Sigui com sigui, la regidora encarregada de l'Eixample a ERC,, ha criticat el desgavell del govern municipal tot assenyalant-hiper un pla d'usos que ha de marcar el futur del districte central de la ciutat. La resta de l'oposició, des de Junts a Valents, ha acabat incidint en les diferències cada vegada més evidents i profundes entre Colau i Collboni. Després de les superilles , amb els socialistes desmarcant-se de l'obra de govern, el nou capítol ha estat el pla d'usos de l'Eixample.

