El canvi climàtic allargarà 45 dies la campanya d'incendis a la Mediterrània

Estudiar la “set de l'atmosfera”

Petits increments de temperatura suposen augments desproporcionats del dèficit de vapor i, per tant, de la sequedat del combustible”. Víctor Resco de Dios | Investigador de la Universitat de Lleida

La Mediterrània és una de les regions més afectades

Tradicionalment, laal nostre país comença el. Els darrers anys, però, els Bombers i la resta de cossos d'emergència són conscients que la feina dura pot començar abans i allargar-se fins ben entrada la tardor. Un estudi global liderat peri amb la participació de la UdL determina que amb el canvi climàticles jornades amb condicions favorables a la generació de grans incendis forestals Les universitats de Wollongong, Western Sydney i Melbourne han liderat l' estudi Forest fire threatens global carbon sinks and population centres under rising atmospheric water demand que acaba de publicar la revista Nature Communications. Un dels investigadors participants és, rofessor de lai investigador de la unitat mixta de recerca CTFC-Agrotecnio.La investigació s'ha centrat en l'anàlisi de la, mesurada pel dèficit màxim de pressió de vapor diari (en anglès). Aquest indicador descriu la diferència entre quanta humitat hi ha a l'aire i quanta pot contenir quan està saturat i popularment es coneix com la “”.El VPD no presenta una relació lineal amb la temperatura, sinó exponencial. “Petits increments de temperatura suposen augments desproporcionats del dèficit de vapor i, per tant, de la sequedat del combustible”, explica Víctor Resco de Dios aEn aquest sentit, el seu grup de recerca va ser un dels pioners en utilitzar-lo en la recerca sobre els incendis forestals, ja que tradicionalment s'havia fet servir la temperatura i/o la humitat. En els darrers anys la utilització d'aquest indicador ha anat guanyant importància i l'estudi publicat a Nature Communications ha pogut“El valor de la investigació és que la resolució especial i temporal és molt acurada, però al mateix temps per primera vegada s'ha fet per al, no en una regió concreta”, destaca Resco de Dios.Laes considera un hot spot en el context de l'. Ja actualment, destaca l'investigador de la UdL, és la segona regió del món amb més dies amb valors de VPD per sobre del llindar que s'associen a grans incendis forestals. Les condicions excepcionals del passat estiu, onmitjana al sud-oest d'Europa, passaran a ser la “nova normalitat” a partir del 2035 En aquest sentit, l'estudi publicat recentment assenyala que amb l'increment de temperatura a causa del canvi climàtic, hi hauriaamb condicions crítiques. Una xifra que només se superaria als biomes tropicals i que és el, estimada en 30.

