Junts i Ciutadans s'alien al Parlament per accelerar una llei contra les ocupacions

Ofensiva contra les ocupacions al Parlament. Junts i Ciutadans s'han posat d'acord per portar al proper ple el debat i votació deper endurir elsperò n'acabaran aprovant només una d'elles,que haurà incorporar l'essència dels dos textos. L'acord, rubricat entre la juntaire i alcaldessa de Girona,, i el diputat de Cs, és un intercanvi de suports i compromisos per accelerar l'entrada en vigor de nous mecanismes. En concret, els -per dotar d'eines ajuntaments i comunitats de veïns contra les ocupacions- mentre que el grup de Laura Borràs i Jordi Turull acceptarà incloure les esmenes de Cs.La incorporació d'aquests dos debats en l'ordre del dia de la setmana vinent s'ha discutit aquest dimarts a la junta de portaveus celebrada al Parlament sota l'estupefacció d'alguns dels partits presents. Segons relaten fonts parlamentàries, García ha explicat que en el proper ple es debatrien les dues proposicions de llei, però que un cop Cs l'hagi exposada,. D'aquesta manera, la setmana vinent al ple, segons el previst, es debatrà i votarà a favor que la proposició de Junts es tramiti per. Després, Cs exposarà la seva proposta -per no perdre l'oportunitat d'intervenir- i, un cop exposada, la retirarà i començarà a negociar amb Junts perquè incorpori les seves esmenes.La previsió dels grups és que la proposta deperquè sigui tramitada per lectura única amb els vots de Cs i també del PSC, que ha donat suport durant la reunió al Parlament perquè la setmana vinent es puguin abordar aquestes propostes en el transcurs del ple.

En una roda de premsa després de la junta de portaveus, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha exposat obertament que s'ha "pactat" entre el seu grup i Junts que si la tramitació de la proposició de Junts és més ràpida perquè es fa per lectura única, Cs pugui incorporar-hi esmenes i així es pugui tramitar com un sol text, i ha afegit que estan "negociant" el procediment. Carrizosa ha dit que és "bastant segur" que hi haurà una nova normativa contra les ocupacions a Catalunya i ha remarcat que és "imprescindible". De totes maneres, ha criticat que si s'acaba aprovant ara és perquè "ha convingut a Junts" i els ha recriminat que mentre formaven part del Govern no facilitessin aquesta iniciativa.

Què diu la proposta de Junts?

I la proposta de Cs?

Investigar els fons voltor

Junts va registrar al Parlament la proposició de llei contra les ocupacions el passat 7 de desembre. L'objectiu, és combatre "les ocupacions conflictives" que ", generen inseguretat i provoquen alarma social". La iniciativa, la va presentar el president del grup, Albert Batet, en roda de premsa, i va subratllar que les ocupacions fan la "vida impossible" als veïns i un "sentiment d'impotència als alcaldes". L'objectiu dels juntaires és reformar laper "facultar ajuntaments i comunitats de veïns" perquè puguinque genera problemes de convivència si en un termini de 30 dies la propietat no ha actuat. En aquests casos, els ajuntaments hauran de poder adquirir temporalment l'ús de l'habitatge per "destinar-lo a habitatge social".Aquest no és l'únic moviment de Junts contra les ocupacions. L'ofensiva l'estan fent els juntaires en diverses administracions. Alperquè es dictin "mesures cautelars" per desallotjar en "48 hores". I en l'àmbit municipal, també Junts ha demanat accions al govern d'Ada Colau contra la "xacra" de les ocupacions, si bé no s'han presentat iniciatives concretes.La porposta de Cs va en una línia similar. De fet, els taronges recorden que van registrar-la fa mesos, i que va ser després quan Junts va presentar la seva iniciativa. Els de Carrizosa volenpacífica en les comunitats de propietaris davant les ocupacions il·legals. En aquest sentit, faculta les comunitats perquè emprenguin accions legals contra les ocupacions que "danyin o facin perillar l'immoble".Després d'aquesta maniobra, en la mateixa reunió de la junta de portaveus, en canvi, s'ha tombat portar al ple la creació d'una. La proposta, presentada per ERC, CUP i comuns, no ha rebut el suficient suport per tal que sigui debatuda en el ple de la setmana vinent, ja que només els grups proposants hi han donat suport. D'aquesta manera, el Parlament debatrà dues iniciatives per endurir els mecanismes contra les ocupacions mentre que ignorarà una proposta per investigar els grans especuladors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor