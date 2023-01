Aragonès es limitarà a fer la benvinguda en la cimera Sánchez-Macron

El president de la Generalitat,, tindrà un paper limitat en la cimera entreque se celebra aquest dijous a Barcelona ambcom a protagonistes. En concret, segons ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, Aragonès farà la "benvinguda" i no participarà en la resta de la programació, que estarà liderada pels representants de la Moncloa i de l'Elisi. Plaja, en tot cas, ha insistit que la Generalitat no pot "deixar cap cadira buida", i ha ressaltar que ser en l'obertura d'un fòrum com aquest també pot ser una "oportunitat" per posar de manifest determinades carpetes, a l'estil del que va traslladar Aragonès a Sánchez per carta . Per ara no hi ha resposta.Pel que fa a la manifestació en contra de la cimera, Junts porta dies fent una crida a la mobilització per demostrar que el procés "no s'ha acabat". El portaveu de la formació,, va demanar ahir a Aragonès que mantingui el "sentit institucional". "No es tracta d'ocupar cadires, es tracta d'omplir carrers", va ressaltar Rius, que també va reclamar al president de la Generalitat que no contribueixi a "falsificar la realitat" sobre Catalunya com vol Sánchez. La convocatòria té l'impuls de l'(ANC),i el. Es tracta de la primera inequívocament unitària dels últims temps. La delegació d'ERC estarà encapçalada per"No em pertoca explicar per què el partit participarà en la manifestació. Però el president de la Generalitat no renunciarà a cap espai que li pertoqui. Li toca inaugurar la cimera com a. A la mateixa hora hi ha un acte independentista amb diverses entitats i partits independentistes, i l'objectiu és posar de manifest que, com han dit des del govern espanyol. L'independentisme estarà representat dins la cimera per part d'Aragonès i també al carrer", ha reflexionat Plaja. La portaveu també ha admès que el Govern no va tenir coneixement de la cimera fins que no va aparèixer publicada als mitjans de comunicació, de manera que no hi ha haver comunicació prèvia de la Moncloa.

