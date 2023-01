El Govern sosté que només el Quart Cinturó bloqueja l'acord pels pressupostos amb el PSC

La negociació entre eli elper l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 es troba en la recta final, però encara no es pot rubricar cap entesa. La part financera dels comptes està pràcticament tancada, però hi ha una carpeta - el Quart Cinturó - que impedeix que el presidenti el primer secretari dels socialistes,, presentin públicament un acord. En aquest context, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha ressaltat que es pot pensar que, en aquesta fase dels pressupostos, el PSC té "voluntat d'encallar" els pressupostos. "No s'entén que els que deien que es podien tancar [els comptes] en un cap de setmana ara bloquegin un acord per un sol punt", ha assenyalat Plaja, en relació al Quart Cinturó.On sí que s'han acostat les posicions és en matèria de l'aeroport del-la idea és augmentar els vols intercontinentals, sempre sense afectar l'ecosistema i sense causar molèsties a la ciutadania- i també en eldel Camp de Tarragona, una de les qüestions en les quals el PSC ha estat més insistent. En el Quart Cinturó, això sí, encara no hi ha cap acord. Es va tractar en la trobada entre el president i Illa, i ara, segons ha indicat Plaja. Aquest dilluns, ERC va assenyalar que aquesta setmana havia de ser la definitiva per tancar l'acord . Estan previstos més contactes durant les properes hores i dies per arribar a l'entesa. Pel que fa a Junts, això sí, l'escenari de pacte és més llunyà., portaveu de la formació, va indicar ahir que el president era "presoner" del PSC, i pactar amb ells era "retrocedir"."Tothom ha fet cessions i concessions. Costa d'entendre que estigui tot bloquejat per un únic punt. Confiem en arribar a un acord, hem de ser capaços d'arribar a una. S'ha parlat d'altres temes al marge de les qüestions pressupostàries. Si hi ha voluntat, hi haurà acord", ha apuntat la portaveu de l'executiu, que ha lamentat que hi hagiper part del PSC. El discurs del Govern, en tot cas, passa per subratllar que l'entesa ja és un fet en clau estrictament pressupostària, i que qualsevol dilació en els comptes impedeix que els recursos comencin a arribar a la ciutadania.La setmana passada l'executiu d'Aragonès estava convençut que podria desencallar una entesa i fins i tot aprovar els comptes en una. Finalment, aquest calendari no s'ha pogut executar i les negociacions continuen entre ambdues parts. Dissabte, es van reunir Aragonès i Illa a Arenys de Mar, però aquesta trobada de màxim nivell -positiva segons el Govern- no va servir per solucionar les diferències que impedeixen arribar a un acord . Malgrat això, es van comprometre a continuar parlant.Tot i la pressió que estan exercint tant des de l'executiu com des d'ERC, Illa no es mou i continua en el tot o res. En roda de premsa ahir des de Bilbao, va admetre que està "sent molt difícil" arribar a acords amb el Govern, i va sentenciar que els socialistes estan demanant. En aquest sentit, va insistir que el president hauria de dir clarament si accepta o no els plantejaments del PSC, que són una proposta integral: "Estem a l'espera que el Govern digui si l'accepta o no. Si no l'accepta, no passa res. Soc respectuós amb totes les posicions polítiques. Si no l'accepten, Aragonès, que és el responsable, haurà de dirigir-se a altres grups per tenir els suports necessaris".

