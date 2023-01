La Fiscalia contradiu Llarena i demana perseguir Puigdemont per desordres greus i malversació

A poc a poc tothom es va posicionant sobre com hauria d'afectar el nou codi penal als fets de 2017. Si la setmana passada el jutge Pablo Llarena sostenia que l'1-O només podia ser castigat amb malversació , lacomença a definir un criteri que contradiu el del jutge del Tribunal Suprem. Els fiscals del procés, capitanejats per, han presentat un recurs contra la interlocutòria de Llarena per demanar que la sedició que va servir per condemnar els líders independentistes es converteixi en desordres públics agreujats. El fiscal general de l'Estat,, avala aquest posicionament, segons han informat diversos mitjans. L'última paraula la tindrà el Suprem, que haurà de revisar la interlocutòria de processament de Llarena.La Fiscalia del Suprem ha estat sempre l'actor més bel·ligerant contra l'independentisme. Durant el judici, els quatre fiscals van demanar fins a última hora una condemna per, cosa que la sala finalment va desestimar, optant per una condemna per sedició. En alguna ocasió, els fiscals han reiterat que els fets de l'1-O van ser rebel·lió. En tot cas, en la sentència del procés, la sala penal també va negar que el referèndum fossin desordres públics. Precisament, en aquesta línia, Llarena va adaptar la interlocutòria de processament contra els exiliats perseguint, i descartant els desordres greus. Els fiscals del Suprem, amb l'aval del fiscal general, presentaran recurs contra aquesta decisió.Si es confirmen les tesis de Llarena, aixòper a diversos dirigents independentistes.-no se'ls pot aplicar ni sedició ni desobediència-, i els condemnats només per sedició quedarien sense pena d'inhabilitació i les exiliadesa Catalunya sense risc de presó. No seria tan positiu per als dirigents perseguits per malversació, com ara, que continuarien amb amenaça de presó -en el cas del líder de Junts- i amb altes penes d'inhabilitació -en el cas del líder d'ERC. Fonts jurídiques consultades persostenen que els arguments de Llarena són compartits per la sala penal del Suprem, que ja va oposar-se al maximalisme de la Fiscalia durant el judici del procés.L'escenari amb desordres agreujats també és, especialment per als que avui dia només estan condemnats per sedició. Els desordres estan castigats amb una pena d'entre tres i cinc anys de presó i inhabilitació. La presó ha estat indultada, i la inhabilitació quedaria completada d'aquí a pocs mesos, cosa que els permetria tornar a la primera línia política. Una altra cosa seria per als casos de Ponsatí i Rovira, que ara com ara se les persegueix només per desobediència i, en cas que fos per desordres, reapareixeria l'amenaça de presó. En el cas dels que tenen, també, malversació, els canvis són poc rellevants pel que fa a les penes d'inhabilitació. Junqueras estaria lluny de poder presentar-se a les eleccions. Amb aquest posicionament, la Fiscalia escenifica l'oposició a la desescalada que intenten el PSOE i ERC.El que si que comparteixen els fisals amb Llarena és que el cas de l'1-O s'adapta a, no pas el tipus atenuat -sense enriquiment personal. La malversació amb ànim de lucre -la corrupció política coneguda- està castigada amb penes que poden arribar als 12 anys de presó i és el tipus delictiu que va utilitzar el Suprem per condemnar l'1-O. Amb la reforma del codi penal, es crea una modalitat de delicte de malversació lleu, amb penes de fins a quatre anys de presó. En la seva interlocutòria, Llarena detalla per què l'1-O és un delicte greu de malversació i no es pot aplicar la modalitat atenuada , uns arguments que els quatre fiscals del Suprem comparteixen, i que suposa mantenir la pressió sobre Puigdemont, Comín i Puig, a l'exili.

