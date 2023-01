El polèmic influencer Naim Darrechi, en cerca i captura

L'influencer mallorquí de 20 anys extremadament popular a la plataforma, es trobadesprés de no personar-se al judici que havia de resoldre les acusacions per enfrontar-se a la policia en una botellada il·legal durant el confinament decretat arran de la pandèmia de Covid. Lademana, una pena que ara podria incrementar-se.El jove es caracteritza per anar sempre de la mà de la polèmica. La més sonada i que li va comportar un major rebuig social és la referent a les declaracions en què assegurava queperquè no li agrada tenir sexe amb condó. "Mai l'utilitzo i trobo estrany que mai hagi deixat cap noia embarassada (...). Com que mai ha passat res, acabo a dins sempre, sense cap tipus de problema", va explicar entre riuresSi bé, el repertori és d'allò ben complet. Precisament, en referència a la Covid,i va acusar-les de fer-ho, simplement, "per poder entrar als llocs". L’influencer va voler deixar clar que ell no s’ha vacunat ni pensa fer-ho. A més a més, va assenyalar que “les persones vacunades i no vacunades es contagien igual” perquè l’"eficàcia no està demostrada".

