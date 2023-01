Citen a declarar Saül Gordillo per agressió sexual i submissió química

Un jutjat de Badalona ha citat a declarar l'exdirector de Catalunya Ràdioa mitjans de febrer per la segona denúncia que una redactora del diari que dirigia fins fa només uns dies, el Principal , va interposar contra ell per presumpta. La víctima, a més, també apunta a una possible, segons ha explicatAquesta és laque ha rebut Gordillo després del sopar de Nadal del diari digital que es va celebrar el passat 1 de desembre i que va acabar a la discoteca Apolo de Barcelona. I és que una altra redactora ja va denunciar-lo a finals de desembreLa titular del jutjat d'Instrucció número 5 de Badalona, a càrrec de la segona denúncia, també ha citat la denunciant perquè pugui explicar què va passar durant la matinada dels fets i també serà interrogada. Davant els Mossos d'Esquadra, però, la redactora va explicar que havia pres algunes copes amb Gordillo a la discoteca i, després,. La periodista recorda que es va despertar dins delen un lloc on es veien lesLesque li van fer, segons El Periódico, detallen que la noia havia ingerit unque actua sobre elamb, hipnòtics, ansiolítics i amnèsics. A més, les càmeres de seguretat de la discotecavan gravar un moment en què Gordillo i la periodista estaven prenent unaAquest és elque Gordillo és citat a declarar davant d'un. L'exdirector del Principal ja havia quedatdesprés de declarar davant els Mossos d'Esquadra per la primera denúncia d'una treballadora del diari digital Principal per una agressió sexual.

