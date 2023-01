L'impàs que no satisfà ningú: així conviuen el taxi, Uber, Bolt, Cabify i Free Now a Barcelona

El conflicte creixent entre el taxi clàssic i Free Now



Uber, Cabify i Bolt: operatius però sancionats

Taxistes en vaga, decrets sobre VTC , anades i tornades de grans companyies com Uber a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, irrupció de noves companyies com Bolt . No és estrany que, arribats a aquestes alçades de la pel·lícula, la ciutadania hagi perdut el fil del punt exacte en què es troba el sector del transport de passatgers en cotxes amb conductor. Més encara quan aquest dimartsde diverses accions contraposades que exhibeixen descontentament amb la situació actual. Ara, actors d'una banda i de l'altra detallen ala percepció de ser en un període d'impàs que, de nou, haurà de posicionar l'administració i la justícia davant el conflicte obert entre els treballadors del servei públic dels taxis i el camí que volen obrir les plataformes i grans empreses internacionals.D'entrada, cal aclarir que actualment. Malgrat les queixes del sector privat per la normativa restrictiva de les llicències VTC, amb un pacte entre Govern i, actualment l'oferta més enllà del taxi segueix ben activa. Es pot fer la prova en qualsevol moment. Un dilluns al migdia, al centre de Barcelona, si un usuari obre les diverses aplicacions que competeixen amb els canals clàssics, es troba immediatesa i varietat. El servei d'Uber diu que triga un minut a fer arribar un vehicle. Cabify, quatre minuts. Bolt, tres minuts. I, un minut.Aquestes plataformes, però, no tenen una flota i situació calcada. Els projectes són diferents. Així, a base d'incentius,, així com conductors amb llicències VTC. Tenen les dues cares de la moneda., per contra, només té en cartera vehicles de VTC., al seu torn, s'ha especialitzat únicament a comptar amb taxis.La relació entre el sector del taxi clàssic i la manera d'operar de Free Now ha anat escalant la tensió fins a arribar al seu punt àlgid aquest inici de 2023. Així, la manifestació d'aquest 17 de gener, convocada per l'associació Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, ha arribat a posar el focus sobre aquesta aplicació que treballa amb 2.745 taxistes, segons dades del juny del 2021 facilitades pel sector del taxi. Així, un dels motius clau de la protesta és queque havia decidit imposar a la seva flota de Catalunya i que l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) va declarar inaplicables. Es tracta de dos càrrecs afegits als trajectes habituals d'un taxi qualsevol:el de serveii el d'alta demanda, segons el moment i la disponibilitat de vehicles).L'empresa -filial d'una companya internacional que opera a 16 països i té la seu a Alemanya- ha presentat recentment un informe al jutjat contenciós administratiu perquè, de manera cautelar i mentre no es resolgui el procediment definitiu, els permeti cobrar aquesta tarifa pròpia i més elevada. En l'informe presentat als jutjats, la gerent de Free Now assegura que no poder aplicar aquests càrrecs suposa, entre agost del 2022 i desembre del 2023. També apunten que això pot tenir conseqüències sobre els aproximadament 180 treballadors que hi ha al centre de desenvolupament de Barcelona.Això, pel portaveu d'Élite Taxi,, evidencia la voluntat d'i que es vol fer amb un model de negoci que l'empresa mateixa reconeix que "és inviable si no s'inventen nous recàrrecs". Un fet que indigna especialment perquè, en aquest cas, es fa utilitzant la flota de taxistes de servei públic barceloní, a diferència del model de les VTC. Per aquest fet, el representant del sector assegura que surten al carrer a denunciar el model de Free Now, que "s'aprofita" de decisions personals de taxistes "menys conscienciats". També reivindica la marxa lenta fins al Parlament que es fa aquest dimarts com un pas per defensarDes del sector de l'associacionisme del taxi defensen que aquesta "tarifa dinàmica" de Free Now se l'hauria de vetar fent una reforma de la llei del taxi. En aquesta modificació, s'hauria d'aclarir que l'activitat d'empreses com Free Now també comptabilitzen com a, defensa Álvarez. El nou conseller de Territori,, va obrir la porta dur a terme canvis legals, però va apuntar que això podria trigar mesos.I tot i que inicialment l'actual situació de les plataformes com Uber, Cabify i Bolt amb les llicències VTC no anava a ocupar un paper central en la protesta dels taxistes, finalment la indignació pel desgavell entre administracions ha tornat a posar aquest debat al centre de les queixes dels conductors del servei públic. El motiu és que, tot i estar operatius i oferir un servei habitual a la ciutat, els conductors de vehicles amb llicència VTC d'aquestes companyies s'han trobat els darrers dies que, cada vegada més,. I a la retirada del cotxe, que se'n va a parar al dipòsit municipal. Així i tot, aquestes actuacions no són uniformes, segons expliquen tant fonts d'Élite Taxi com gestores de de diverses llicències VTC d'Uber a aquest diari. Per motius contraposats, però tots dos bàndols estan indignats davant aquesta situació.La realitat en què coincideixen, sigui com sigui, és que les darreres setmanes. En algun cas, fins i tot, algun taxi ha hagut d'acabar el trajecte que havia iniciat un Uber perquè el vehicle havia quedat intervingut per la policia a mig camí. "Des del 3 de gener ens hem trobat molts més casos", concreta una treballadora que gestiona la part administrativa de diversos conductors amb llicència VTC. "Ha anat de menys a més", es limita a apuntar el representant d'Élite Taxi, sobre les actuacions de la Guàrdia Urbana. Fonts municipals, però, asseguren que no tenen dades de quantes intervencions d'aquesta mena han fet.Normalment, se sanciona aquells vehicles que no tenen una llicència per a serveis urbans -s'estan revisant i se n'estan atorgant poques- o aquells VTC que cometen infraccions, com cercar clients a la via pública sense que hi hagi contractació prèvia. Tanmateix, amb la situació de les llicències s'ha obert un gran debat perquè diverses fonts assenyalen que als cossos de seguretatque poden operar a l'àrea metropolitana. I que això depenia de la Generalitat. Ara, però,informen a aquest diari que tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'EsquadraSigui com sigui, la lluita per les llicències encara porta de corcoll les empreses que operen amb VTC, que asseguren que els requisits que s'estan aplicant són molt restrictius. A l'altra banda, el sector del taxi es manté atent a quantes autoritzacions finals s'atorgaran. I, ara també, a quin és el futur recorregut de la voluntat de Free Now de tenir les seves pròpies tarifes tot i funcionar amb els taxis de tota la vida. Tot plegat dibuixa un nou escenari que barreja lluita, política, legal i judicial. Fins i tot, amb boicots entre parts. Per això, una de les anècdotes d'aquest dimarts és que Bolt ha decidit oferir viatges gratuïts en plena protesta dels taxistes per agafar notorietat, i que la resposta de l'associació Élite Taxi ha estat organitzar-se per reservar vehicles d'aquesta companyia i enviar-los a les dependències de la Guàrdia Urbana que inspecciona els vehicles VTC. Un capítol més de l'anedcotari de la lluita pel futur immediat de laa Barcelona.

