Arresten el mafiós més buscat d'Itàlia, el cap de la Cosa Nostra, després de 30 anys fugat

Satisfacció del govern

Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2023

Les forces de seguretat italianes han detingut a l'illa deal mafiós, considerati pròfug de la justícia des de fa tres dècades. Les autoritats l'han localitzat en una clínica de Palerm, on havia acudit a sotmetre's a un tractament, segons ha informat un comandant dels Caribinieri, Pasquale Angelosanto, citat per l'agència de notícies AdnKronos.Messina, que no va oferir resistència als agents, ha estat traslladat a una ubicació segura sobre la qual les autoritats han preferit no donar detalls per raons de seguretat, tal com ha donat a conèixer la cadena Rai.Sobre Messina pesa ja unaper la seva connexió amb els assassinats el 1992 dels jutges Giovanni Falcone i Paolo Borsellino, en dues tragèdies històriques de la lluita de les autoritats italianes contra el crim organitzat durant la dècada dels noranta. Encara que la condemna contra Messina subratlla que el mafiósque van posar fi a la vida dels jutges -les massacres de Capaci i Via D'Amelio-, sí que conclou que el mafiós va oferir ajuda per vigilar els magistrats en el moment en què el gran responsable dels atacs,, decidís llançar les operacions.Per a la primera ministra del país,, es tracta d'"una gran victòria de l'Estat", que "no es rendeix davant la màfia". Meloni també ha apuntat que la detenció de Messina s'ha produït 30 anys després de la d'un altre simbòlic capo,. La primera ministra ha agraït a través de Twitter la feina de totes les institucions implicades en la detenció "de l'exponent més significatiu de la criminalitat mafiosa" i ha subratllat que "la prevenció i".Per la seva banda, el líder de la Lliga,, ha celebrat el que considera "un bon dia" per a Itàlia, si bé la satisfacció s'estén també a tot l'espectre polític. "La màfia sempre perd al final", ha dit el líder del Partit Democràtic,

