. Dit d'una altra manera, l'1% de la població més rica del planeta ha acumulat gairebé dues terceres parts de la nova riquesa (valorada en 42 bilions de dòlars) generada a nivell global entre el desembre del 2019 i el desembre del 2021. En xifres comparatives: és pràcticament el doble que el 99% restant de tota la humanitat. Així ho revela un nou informe d', publicat en coincidència amb l'inici del, que revela que l'1% més ric del planeta ha acumulat al voltant del 50% de la nova riquesa."Les elits s'estan reunint en un context en què la riquesa i la pobresa extremes al món s'han incrementat simultàniament per primera vegada en 25 anys", ha afirmat Franc Cortada, director d'Oxfam Intermón. Lque rep una persona del 90% més pobre de la humanitat, un milmilionari es queda 1,7 milions de dòlars.Així, la fortuna dels milmilionaris creix a un ritme de 2.700 milions de dòlars diaris. En una dècada, el nombre de milionaris i la seva riquesa s'han duplicat., cosa que equival a un augment d'aproximadament 3 milions de dòlars al dia, segons Oxfam.D'altra banda, ha avisat que l'actual crisi de preus és també "una crisi de desigualtat", ja que, segons el Banc Mundial, es tractaria del major increment de la pobresa i la desigualtat entre països des de la Segona Guerra Mundial.més recursos al servei del deute ("en mans de rics creditors") que no pas als serveis de salut pública. Com a exemple, ha destacat que el Brasil va destinar el 2021 tres vegades més al servei del deute que a inversió en salut.

