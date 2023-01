Vídeo | Gerard Piqué es presenta amb un Twingo a la «Kings League»

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Quan t'esclata una polèmica als nassos tens dues opcions: 1) Obviar-la, fer com si no passés i negar la realitat, o 2) Fer-te'n partícip. Per aquesta última s'ha decantat l'exfutbolista del Barça Gerard. Aquesta setmana la cantant colombianadestrossava Internet -i també la relació amb la seva exparella, Piqué- amb una controvertida cançó amb el famós DJque ha fet la volta al món.En el tema, l'artista comparava l'actual nòvia de l'esportista amb un rellotgei un cotxe model, relativament econòmics. En contraposició, es representava a ella com un luxós Rolex i un totpoderós Ferrari. Piqué, amb la seva ironia natural, no ha trigat a respondre la colombiana. Ja fa uns dies, va anunciar un acord amb Casio per promocionar la Kings League , una lliga de futbol -liderada per ell mateix i per l'influencer Ibai Llanos- en què participen tota mena de personalitats i que triomfa a Twitch.Poc després, va informar que també havia arribat a un pacte amb Twingo i que aviat tindríem notícies. Doncs bé, ja són aquí. Aquest diumenge,entre els somriures còmplices d'aquells que han pogut presenciar el moment.

