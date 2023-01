L'acord entre el Govern i el PSC pels pressupostos s'està fent esperar. L'executiu de Pere Aragonès va encarar aquesta setmana convençut que la tancaria amb els, però els plans s'han esquerdat per la. Tot i això, les negociacions continuen en marxa i aquest mateix dissabte, líder dels socialistes. La trobada no ha servit per solucionar les diferències que impedeixen arribar a un acord, però ambdues parts s'han compromès aper arribar a una entesa com més aviat millor.Com ha estat la reunió? El president de la Generalitat volia trobar-se amb Illa des del dijous al vespre, i així li va fer arribar al líder del PSC en un missatge. La trobada s'ha acabat fent en cap de setmana i, com acostuma a passar, la interpretació sobre com ha anat és diferent segons a qui es pregunta. Aragonès i Illa s'han trobat aa les 19:30, i han estat parlant durant una hora i mitja. Leses mantenen, segons fonts del PSC. Però des de Palau asseguren que ha estat una. Sigui com sigui l'estat de la negociació, el compromís d'ambdues parts és continuar parlant.Els esculls que impossibiliten l'acord entre ERC i el PSC es troben principalment en les exigències dels socialistes sobre macroprojectes i infraestructures, com són elEn cap moment els socialistes s'han mogut, i han seguit l'estratègia de jugar al "tot o res". Aquestes, són propostes que ERC no vol abraçar obertament i que els comuns -amb qui Aragonès té un primer acord- rebutgen frontalment, però existeixen maniobres per encabir-les.per aquests projectes, que en bona part, depenen d'inversions del govern espanyol. El que volen els socialistes és un compromís per escrit conforme ERC mirarà d'impulsar-los. Aquest dissabte mateix, l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, s'ha referit a una d'aquestes propostes. En concret, sobre el Prat, i ha assegurat que. Tot i les declaracions, Illa continua exigint que sigui una veu "autoritzada" la que doni resposta sobre la possibilitat d'encabir les exigències dels socialistes als comptes.

