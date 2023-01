Trias guanya i ERC s'ensorra a Barcelona, segons una enquesta de «La Vanguardia»

ERC s'enfonsaria, segons l'enquesta

amb el 24,9% dels vots i 12 regidors, segons una enquesta publicada aquest dissabte per. El sondeig també revela queamb 10 regidors cadascun i una diferència de vot de menys d'un punt percentual.Concretament, l'actual alcaldessa,mentre que el socialista. ERC, que va guanyar les eleccions del 2019,i es quedaria amb 5 dels 10 que té avui. Passaria del 21,4% de vots que va obtenir als darrers comicis al 10,4%. Cs perdria la representació que actualment té a l'Ajuntament i la CUP la recuperaria. La candidatura de l'exalcaldes'imposaria als seus rivals iva aconseguir el 2019.Els actuals membres del govern municipal,mantindrien o millorarien resultats: arreplegarien una mica més de vot, els comuns es quedarien amb els regidors que ja tenen i el PSC passaria de 8 a 10. Les dues patacades més destacades del sondeig les protagonitzen ERC i Cs.Els republicans, que amb Ernest Maragall es van imposar als comicis anteriors –tot i que finalment no va poder governar–, perdrien la meitat de representants a la plaça de Sant Jaume i es quedarien com a quarta força. Cs, que el 2019 es van presentar en coalició amb la plataforma de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls Barcelona pel Canvi, desapareixerien del consistori i no passarien de l'1,9% dels vots., la formació hereva de Barcelona pel Canvi, encara obtindria pitjors resultats i no superaria l'1,2% de vots. Qui, a canvi, entraria a l'Ajuntament, és la CUP, que el 2019 va perdre els 3 regidors que hi tenia i que, segons, n'obtindria 2 superant per la mínima el llindar del 5% que fixa la llei, amb un 5,1% de suports. Vox, que no va treure cap regidor el 2019, tampoc n'aconseguiria aquest 2013, tot i que sumaria més vot que aleshores: del 1,2% al 3,9%. El PP, amb 2 regidors, mantindria resultats. El rotatiu no ha revelat la mostra de l'enquesta, duta a terme entre dilluns i dimecres passat.

