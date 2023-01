Maragall afirma que el Govern «està a punt de desbloquejar» el projecte de l'aeroport del Prat

L'alcaldable d'ERC a Barcelona,, ha assegurat que "el Govern està a punt de liderar el desbloqueig del projecte futur de". En una entrevista que ha publicat aquest dissabte La Vanguardia, Maragall ha afegit que "es traurà aquesta qüestió del calaix en què el govern espanyol i AENA van posar elara fa un any i mig". L'alcaldable d'ERC no creu ende la infraestructura, però ha admès que hi ha "l'obligació" de prendre decisions "per fer possible més vols intercontinentals". Això és el que, segons ha explicat, s'està "a punt de tancar" en l'entorn delde la Generalitat per al 2023.Les negociacions sobre els nous comptes estan avançades entre el Govern i eltot i que continuen bloquejades per grans infraestructures com l'ampliació de l'aeroport que reclamen els socialistes. També han posat sobre la taula eli elentre Sabadell i Terrassa. "Definim què és el que convé exactament a l'aeroport del Prat, que segur que no té res a veure amb la idea simple d'ampliar-lo. Això vol dir parlar del sistema aeroportuari: quines pistes utilitzem, quina ordenació de tots els vols necessitem, com ho compartim amb els aeroports de Reus i Girona, les estructures ferroviàries... El govern espanyol i AENA han d'entendre que hem de partir de zero", ha defensat.

