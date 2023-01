Urgències saturades a l'Hospital del Mar: amenaces de dimissió i trucades per esquivar pacients

10/01/2023

193 pacients a Urgències de l'Hospital del Mar.

56 superen les 24 hores.

El pacient que més temps porta supera les 90 hores.@salutcat pic.twitter.com/zDu6QNPSYD — UrgènciesDelMar (@UrgenPSMar) January 10, 2023



Sanitaris que diuen prou



L'ampliació i poder incorporar més personal

Més enllà del Mar

Fa dies que els professionals de l'Hospital del Mar exposen les xifres de la innegable saturació que viuen les urgències del centre sanitari barceloní. Amb un topall de 93 pacients, fa setmanes que s'han establert xifres que doblen aquesta capacitat de manera habitual iesperant a ser atès o ser pujat a planta. Això ha disparat les esperes dels pacients i ha estressat l'atenció. I, davant d'això, els sanitaris han esclatat públicament, però també internament.Segons detallen diverses fonts a, fins a tres membres de l'equip mèdic d'urgències hauriende cop si no es garantia la qualitat assistencial. A banda, la gestió del dia a dia no només obliga a reduir significativament les cirurgies no urgents o omplir els passadissos de llits amb pacients, també hi ha altres mostres de la saturació:, detalla una metgessa del servei d'urgències, en referència a les ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que traslladen casos urgents als centres mèdics.La sensació entre els sanitaris que es troben a l'ull de l'huracà de les urgències és que hi ha un reguitzell inacabable d'exemples que evidencien la saturació que viuen, accentuada amb l'esgotament personal de les guàrdies de 24 hores. Així i tot, la preocupació més repetida és l'atenció deficient que alguns sanitaris consideren que s'està oferint als pacients. Ja no per ser ingressats a planta -que- sinó per rebre una visita mèdica i començar el tractament a urgències. "El més escandalós és el temps que trigues des que arribes a l'hospital fins que et visita el metge i et fa la primera assistència, les proves i el tractament que necessites", detalla una de les coordinadores del servei d'urgències, Rocío de Paz.El sistema de triatge estableix les prioritats en l'atenció segons les condicions del pacient i situa una forquilla temporal segons la gravetat del pacient. El problema que denuncien, però, és que la gent queper la condició que presenta està sent visitada, afegeix la mateixa font sanitària.A l'hivern és habitual que el pic de les malalties respiratòries aboqui tensió a les urgències, més encara ara, amb la coexistència de la grip i la permanència de la covid-19. Ara bé, fonts oficials del mateix hospital reconeixen que aquest nou escenari està deixant una postal inèdita. Al marge de les onades de la pandèmia, s'està arribant a "números de pacients atesos a urgències que no havíem vist mai de manera tan sostinguda", apunten portaveus del centre.En aquest sentit, situenrespecte a l'hivern de l'any passat. També són persones, en molts casos de més de 70 i 80 anys, que estan requerint més ingressos a planta del que és habitual. Abans, dels pacients que arribaven a urgències, poc més del 10% requeria ingrés posterior. Ara, les xifres estan orientades entre el 15% i el 20%.Igualment, sobre les peticions al SEM perquè no traslladi més pacients a urgències, fonts de l'hospital admeten que és una de les pràctiques derivades de l'actual situació. "", exposen des del centre sanitari, alhora que demanen evitar la paraula "col·lapse" perquèEls que no dubten a utilitzar un llenguatge més contundent són els professionals que es fan càrrec d'aquestes urgències. Esgotats, almenys una de les metgesses que va amenaçar de dimitir ja ho ha exercit. El ritme esgotador i l'herència de la covid, encara sobre les espatlles dels sanitaris, han portat diversos treballadors a agafar la baixa o a replantejar-se el futur. "", explica de Paz. Tenia un contracte indefinit i un bon sou, explica, però la situació se li ha fet insostenible."Quan ens equivoquem, mor gent. I jo no puc tenir aquesta ombra a sobre constantment quan treballo amb la salut de les persones.I ara hi ha feina a diferents llocs, pels metges. Així que buscaré alternatives a canvi de pau mental", exposa la sanitària. Com ella, altres companys han fugit d'urgències els últims dos anys o hi han deixat de fer guàrdies.Fa mesos que els diferents perfils sanitaris de l'hospital reclamen canvis. Més enllà de saber que el problema no és exclusiu de l'Hospital del Mar, i quesanitaris del país, els treballadors d'aquest hospital han empès especialment, l'últim any. El passat novembre, de fet, l'equip d'urgències va enviar un escrit a la gerència i les direccions de medicina i infermeria. S'hi expressava decepció per promeses incomplertes. "Curiosament", protestava la carta.Des del centre sanitari, al marge d'haver habilitat llits de suport a l'Hospital de l'Esperança, puntualitzen que elde l'Hospital del Mar, que doblarà la superfície d'urgències i aportarà 75 nous llits d'hospitalització. Igualment,. "Hi ha un problema de contractació i no hi ha prou professionals per cobrir-ho tot", s'explica des del centre, que malgrat això concreten que ja s'ha tramitat l'autorització per fitxar més personal de manera imminent.Si bé les conseqüències més clares es veuen a l'Hospital del Mar, la resta de grans equipaments barcelonins estan experimentant una situació amb un fons similar, si bé els recursos són diferents. Ho exemplifica el cas de l'. "Tenim una xarxa de centres sociosanitaris que ens permet ubicar la gent gran i estabilitzar els malalts amb pluripatologies sense comprometre l'ocupació dels llits de l'hospital o les urgències", expressen fonts del centre a aquest diari. Així, constaten que hi ha un augment de la demanda per l'arribada de la grip respecte a altres anys, especialment ara que ja no portem mascareta de manera recurrent, peròdels serveis hospitalaris. Pel que fa als professionals, però, al mateix Hospital de Sant Pau s'han hagut de fer reforços.Ara bé,, ressalten fonts oficials dels dos centres. Mentre que el Clínic no ha donat detalls de la situació de les urgències, a la Vall d'Hebron ubiquen l'actual pic hivernal en la normalitat. "Hi ha una afluència importat de pacients, però com cada hivern i", resolen portaveus de l'hospital.Mentrestant, i amb el dubte de si apareixerà un nou repunt de malalties respiratòries amb la temporada de fred, els qui fa un pas endavant són els sanitaris . El pròxim, que concentrarà tant la convocatòria inicial de Metges de Catalunya com la crida de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, que integra infermeria, auxiliars i la resta del personal sanitari. Entre els principals motius d'aquesta mobilització,

