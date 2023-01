TV3 demana perdó per posar la cançó «Rata de dos patas» sobre una foto de Puigdemont

He vist que després el @plantabaixatv3 ha explicat el perquè de la cançó, però trobo molt greu, molt, que quan parlin de gent de @JuntsXCat sempre passen coses.. Posar aquesta cançó amb la imatge del MHP @KRLS és gravíssim!!pic.twitter.com/1xdL2EEGqY — David Torrents (@torrents_d) January 12, 2023

TV3 ha emès aquest dijous al programala cançó, de la cantant mexicana de ranxeres Paquita la del Barrio, mentre apareixia una imatge de l'expresident de la Generalitata la pantalla del plató per avançar el tema que es tractaria després de la publicitat. Una "fatal coincidència", com l'ha definit la presentadora de l'espai,, que ha atribuït a un "directe" en el qual hi ha implicades una setantena de persones.Durant tot el programa s'havien anat posant cançons de desamor publicades al llarg de la història, en la línia d'aquella que ha fet pública Shakira sobre Gerard Piqué . En el moment dels fets, la televisió va demanar disculpes en directe a través de les xarxes socials. Després, també va demanar"Lamentem l'error tècnic que ha provocat que sobre la imatge de Puigdemont hagi aparegut una cançó no relacionada amb el tema que es tractava al programa i en què apareixien uns", han insistit en una piulada en el perfil de Twitter del programa.

