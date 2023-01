​Més de 300 mesures per adaptar-se al canvi climàtic a Catalunya

312 mesures en tots els àmbits

Finançament del Fons Climàtic

Hi ha dues grans estratègies per fer front al canvi climàtic: lai l'. La primera n'intenta limitar l'abast a partir de reduir o eliminar emissions de gasos d'efecte hivernacle mentre que la segona és laMentre la mitigació té un abast molt global, l'. En aquest marc, el Govern ha preparat més deper fer front al canvi climàtic. “No podem esperar que els impactes del canvi climàtic arribin per actuar”, ha assegurat la consellera Teresa Jordà en la presentació del Marc estratègic de referència d’adaptació al canvi climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30). L'escenari no ha estat casual: el pont del Petroli de Badalona, un element patrimonial que va resultar danyat amb el temporal Gloria ara fa tres anys.El Marc estratègic de referència d’adaptació al canvi climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30) és un document que marca el full de ruta per fer front als impactes, tant els observats com els previstos, a través dede la Generalitat. Estan pensades per facilitar l’adaptació dels entorns naturals, les activitats socioeconòmiques i el territori als nous escenaris climàtics. “Toca fer un pas valent i començar a actuar des de ja per avançar-nos als efectes del canvi climàtic.”, ha assegurat la consellera d'Acció ClimàticaDe les 312 mesures incloses al document, 76 són per als sistemes naturals, 187 per als àmbits socioeconòmics i 49 per als territoris. A diferència de l’anterior estratègia, l’ESCACC20, ara s'incorporen les, a més de riscos naturals i protecció civil. Pel que fa als territoris, inclou l’impacte a la muntanya, l’interior i el litoral.A més, per primera vegada, s’incorporen dos aspectes transversals que no preveia l’ESCACC20: la, ja que el canvi climàtic afecta de manera diferent les persones segons on viuen i les seves condicions socials, amb la finalitat que ambdues siguin tingudes en compte en la priorització del desplegament de les mesures i les accions d’adaptació sectorials. “És responsabilitat de les administracions públiques preveure els possibles efectes que l’emergència climàtica directament sobre el dia a dia més immediat de les persones”, ha afegit Jordà.A tall d’exemple, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,, ha explicat que algunes de les mesures previstes són fer una cartografia detallada de tota la línia litoral per poder identificar les activitats econòmiques i les propietats privades que es podrien veure afectades pels efectes del canvi climàtic o estudiar laper fer front a aquests efectes.La consellera Jordà ha afegit que les polítiques de desenvolupament social, econòmic i territorial que s’impulsaran a partir d’ara a Catalunya estaran sempre supeditades a la conservació dels sistemes naturals, és a dir, a la protecció de la biodiversitat, l’aigua, els boscos i els ecosistemes marins de la mà de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat. “Continuarem fent noves infraestructures de país per impulsar el creixement econòmic, més faltaria, però a partir d’ara haurem de ser capaços de fer-ho d’una manera diferent”, ha reblat.Gràcies al desplegament de la, l’adaptació a Catalunya disposa de finançament per a l’execució de moltes de les mesures a través delAlguns exemples de les línies obertes recentment són els 40 milions d’euros en ajuts, anunciats durant la COP27 de canvi climàtic, per subvencionar actuacions dels ens locals entre els anys 2023 i 2024, que es publicaran pròximament; 15 milions en subvencions a empreses, amb cofinançament d’ACCIÓ, o 14 milions per als centres de recerca amb la Direcció General de Recerca i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

