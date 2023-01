Raons de per què s'ha convocat la manifestació del 19 de gener

Hora i lloc de la manifestació del 19 de gener a Barcelona

Quines entitats s'han sumat a la convocatòria?

Quina és la posició del Govern?

On se celebrarà la cimera hispanofrancesa de Barcelona?

Qui assistirà a la cimera hispanofrancesa del 19 de gener?

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) és l'escenari escollit per celebrar la cimera hispanofrancesa del dijous 19 de gener que reunirà els presidents del govern espanyol,, i francès,, a Barcelona. La ubicació, però, no ha agradat les entitats independentistes, que ja han convocat una mobilització a les portes del museu per mostrar el seu desacord . Concretament, la jornada de protesta -a la qual s'han adherit- arrencarà a les 9 hores del matí a les columnes de Puig i Cadafalch de la capital catalana sota el lema "Aquí no s'ha acabat res: independència, Països Catalans, prou repressió".L'objectiu de les tres entitats impulsores -ANC, Òmnium i Consell de la República- és donar una "" al que consideren l'"enèsima provocació de l'estat" i un "acte de dominació", ja que la lectura de l'independentisme sobre aquesta cimera és que Sánchez vol donar una imatge al món sobre un pretès fi del conflicte. Així, les entitats convocants, amb la seva presència, intentaran deixar ben clar que elperquè el conflicte no s'ha resolt. També es ressaltarà que a Catalunya no hi ha "normalitat democràtica" perquè l'estat "continua de manera sistemàtica" vulnerant drets fonamentals.El motiu principal de la convocatòria de la manifestació promoguda per, l'(ANC) i elés la tria de Barcelona com a escenari per celebrar la cimera hispanofrancesa entre els presidents Sánchez i Macron. Les entitats critiquen que el govern espanyol hagi dit que vindrien a Barcelona per a "" i consideren "una, una fantasia i una falsedat" aquesta trobada "tenint en compte que no s'ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment a".L'Assemblea, Òmnium i el CxR apunten que encara hi ha independentistes a l'exili i 500 persones pendents de judici per causes relacionades amb el referèndum. A més, asseguren que la voluntat d'independència està "més viva que mai" i que tant Espanya com França "reprimeixen" la nació catalana, la seva gent i la seva cultura. Per això volen que la concentració sigui "un clam per la defensa del català i de la immersió lingüística educativa" i inclourà les demandes de la Catalunya Nord.La mobilització arrencarà a lesdel matí a les columnes de Puig i Cadafalch, a la plaçade Barcelona, que es troba davant del MNAC. La previsió és que sigui una mobilització estàtica sense cap recorregut, i es faran discursos de les entitats convocants i adherides durant tot el matí. Aquesta és la intenció amb la que compten els convocants, però l'aproximació de la gent fins a les portes del museu estarà condicionada al dispositiu policial que s'organitzi per la jornada.Més enllà dels convocants -ANC, Òmnium i Consell de la República-, també s'han adherit més d'una vintena d'entitats: Associació Atenes - Juristes pels Drets Civils, Associació de Municipis per la Independència (AMI), Cambra de Comerç de Barcelona, CIEMEN, Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Drets, Estat Català, Front Comú Contra la Repressió, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Intersindical-CSC, La Resistència, Llengua i República, Música per la Llibertat, Tribu Catalonia, Grup Construïm República, Via Independència, Comissió de la Dignitat, Acord d'Esquerres, Meridiana Resisteix, Plataforma 1 d'Octubre de les Corts, Plataforma 3 d'octubre, Tribu Catalonia i Ustec. També han confirmat la seva assistència membres d'ERC, Junts i la CUP.Ni el Govern ni el president Pere Aragonès assistiran a la manifestació contra la cimera. El president de la Generalitat ja ha anunciat que-on ha estat convidat per Pedro Sánchez- perquè considera que el Govern català no pot desaprofitar cap espai ni oportunitat per fer-se valdre, i perquè cal actuar amb "mentalitat d'estat". Encara no s'ha anunciat quin paper tindrà Aragonès en el transcurs de la cimera, però a hores d'ara ha fet arribar una carta a Pedro Sánchez amb una desena de propostes sobre qüestions que podrien tractar a la trobada que preocupen Catalunya.La cimera hispanofrancesa del 19 de gener se celebrarà al(MNAC) de Barcelona, a Montjuïc. Des del 1987, aquesta és lavegada que es fa una trobada d’aquestes característiques a Catalunya. La primera reunió va tenir lloc l’anya Girona i va aplegar l’expresident José Luis Rodríguezamb JacquesEls protagonistes principals de la trobada són el president del govern espanyol,, i el president francès,. Tot i això, també el president del Govern,, i l'alcaldessa de Barcelona,, participaran en la cimera. De fet, Aragonès ja ha enviat una carta a Sánchez per traslladar-li una desena de "qüestions clau per a Catalunya " que creu que s'han de tractar en la cimera. Entre aquestes, temes de governança i el progrés d'infraestructures bàsiques per a la competitivitat de l'economia catalana i europea.

