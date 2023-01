​Invertir a partir de 500 euros en el primer parc eòlic de l'Empordà

Una obligació legal

Un parc de 9 molins i 49 MW de potència

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

és una comarca coneguda per la malgrat que va de baixa -. Tot i això, no s'hi ha instal·lat mai cap parc eòlic ni terrestre ni marí. El primer projecte que podria ser realitat, no exempt de polèmica, és elal municipi de. El promou la companyiai serà el primer del país en estar obert a la inversió de veïns i empreses de la zona a partir de només 500 euros.El decret llei 24/2021 d'acceleració del desplegament de les energies renovables preveu que els projectes solars i eòlics majors de 5 MW han de comptar amb la participació local dels municipis de l'entorn.Endesa, a través de la seva filial de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha optat per dissenyar un instrument financer similar a un. Podran participar-hi com a inversors locals tant institucions públiques com persones físiques i jurídiques empadronades o amb domicilis socials als municipis en les instal·lacions del parc, sigui per la presència d'aerogeneradors o per les infraestructures d'evacuació.Es tracta dels municipis de la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres. Podran aportar com a préstec a l'empresa capital entreamb una rendibilitat fixa del 5,50% amb un període d'inversió de 10 anys, amb opció de cancel·lació sense cost. La resta dels municipis de l'Alt Empordà podran participar en el mateix instrument financer amb una rendibilitat fixa del 4,5%.La participació, que es podrà comunicar un cop s'obtingui l'autorització administrativa prèvia del projecte, es podrà realitzar a través de Fundeen, una plataforma de finançament participatiu.Es tracta del primer parc que s'adapta als requeriments del decret llei i inclou un instrument d'inversió local. De fet, també va ser el primer a organitzar una xerrada informativa al municipi, segons expliquen afonts de la companyia.El parc eòlic Galatea està encara en tramitació. Preveu la instal·lació deamb una potència total de. Això suposa que cada molí sigui de 5,4 MW, per sobre de la instal·lació solar d'autoconsum més gran de Catalunya , ubicada en una empresa del Bages. De fet, la tecnologia continua avançant i en el mercat ja hi ha aerogeneradors de fins a 6 MW.La inversió prevista és de quasi 50 milions d'euros i, segons la companyia, generaria 140GWh d'energia elèctrica anual, equivalent a laCom que no arriba als 50 MW, l'administració competent per autoritzar-lo és la Generalitat. En projectes molt més grans –com el parc eòlic marí Tramuntana-, l'administració catalana no pot intervenir-hi i la competència passa a ser estatal. El passat 12 de gener la Ponència d'Energies Renovables va donar per positiva la declaració d'impacte ambiental i, d'aquesta manera, continua la seva tramitació.Els contraris al parc eòlic liderats per la Iaden critiquen que el Galatea és només una part d'un projecte més gran d'un total de. Des d'Endesa s'explica que hi ha dos altres projectes, anomenats, que s'ubicarien al municipi veí de. Assenyalen que estan en una fase de tramitació “molt embrionària”, però que si acaben tirant endavant aprofitarien la infraestructura d'evacuació del parc de la Jonquera per reduir l'impacte ambiental.Aquest mitjà ha intentat sense èxit obtenir la versió de l'. El consistori va encarregar el gener passat la redacció d'un pla especial urbanístic per ordenar la instal·lació de parcs eòlics al municipi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor