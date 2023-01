Sandro Rosell no serà candidat a l'alcaldia de Barcelona

a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Després de pràcticament un any sondejant la idea, l'expresident del Futbol Club Barcelona ha confirmat aa través deque no formarà part de la cursa electoral als comicis municipals de la capital catalana "pel bé de la ciutat".Rosell, que havia deixat caure la seva intenció de presentar-se en diverses entrevistes , cercles i converses -fins i tot en directe, a Catalunya Ràdio-, va ser sondejat per la formació. Finalment han estat les converses ambles que han acabat de solidifcar la decissió de Rosell.Elja havia admès públicament que es trobava en converses amb l'expresident del Barça, però aquesta relació ha sospesat molt en Rosell, que ha decidit no participar en la lluita per l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha explicat que Sandro Rosell li ha confirmat que no es presentarà a les eleccions municipals.i ha considerat que la decisió és beneficiosa per a la ciutat, ja que els seus plantejaments s'assemblaven i l'únic que farien amb dues candidatures era "perjudicar-se". Dper presentar-se en una "plataforma o amalgama" de persones sota una marca que portarà un nom

