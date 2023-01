Dos de cada tres catalans avalaria que la taula de diàleg pactés l'amnistia i un referèndum

Laha servit per fer caure la sedició de les acusacions contra els líders del procés, però la pressió judicial no afluixa . I malgrat que no es preveuen nous contactes ni acords propers a la, una clara majoria de catalans avalaria que aquests arribessin en forma de pacte per a la celebració d'uni amb unaper a tots els encausats del procés. Així ho assenyala el sondeig d'opinió anual de l'del 2022, fet públic aquest dijous i segons el qual un 67% de catalans estaria d'acord amb aquests eventuals acords que per ara semblen improbables.La pràctica total dels enquestats independentistes ho aprovaria, però també quasi la meitat dels que. Més del 80% de votants dels comuns ho veurien bé, així com a l'entorn del 50% dels del PSC, però també a l'entorn d'un terç dels electors de Cs i, quant a l'amnistia, també del PP. Així i tot, altres possibles enteses generen encara més consens, com unde la Generalitat o una, amb un 75% i un 85% d'avals, respectivament. La majoria de votants de tots els partits, de fet, estarien d'acord en augmentar els recursos del Govern, fins i tot els de Vox.En tot cas, el sondeig de l'ICPS reflecteix unpel que fa a aquesta taula de diàleg, força major fins i tot que la recollida en l'edició de 2021., per un 45% que ho faria malament o molt malament (un altre 30% se situa en un punt intermedi), i fins i tot són clara minoria aquells que n'estan satisfets entre els electorats d'ERC (20%), comuns (27%) i PSC (34%). Fins al punt que quasi la meitat de votants dels republicans la valoren malament o molt malament.Tot i això, cal tenir en compte que el treball de camp de l'enquesta, amb 1.200 entrevistes personals, va tenir lloc entre 19 d'octubre i l'11 de novembre de l'any passat. Abans d'alguns dels acords més rellevants de la taula, ja que Pedro Sánchez va anunciar tot just el 10 de novembre a la nit la derogació del delicte de sedició , que no es va aprovar fins al cap de dos mesos junt amb la reforma de la malversació , i entremig el PSOE va acordar amb ERC el traspàs a la Generalitat de 900 milions per impulsar infraestructures pendents. És una incògnita si ara les valoracions serien les mateixes. Sigui com sigui, escassament un terç dels enquestats creia que els dos governs assolirien un acord sobre el conflicte polític, essent els votants de Junts els més escèptics (16%).Malgrat tot, aquestes negociacions es desenvolupen en un context en què els anhels independentistes tenen poca força. Segons l'ICPS,, per un 53% que prefereix que segueixi sent part d'Espanya, el punt més baix des que el 2017 va començar a preguntar-se per aquest assumpte. De fet, tan sols, si bé en això mai no hi ha cregut més del 17% dels enquestats. Ara n'hi ha tants que creuen que es resoldrà amb el simple abandonament del procés com que ho farà per un acord amb l'Estat per assolir més autogovern (42% cada opció).

