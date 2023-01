La surrealista figura que Shakira té penjada a la terrassa que dona a casa els sogres

La nova cançó de Shakira amb el productor Bizarrap ha fet explotar la xarxa des de primera hora del matí. En poques hores ha aconseguit milions de reproduccions a YouTube i ja ha sonat per totes les ràdios. També a, onha aprofitat per comentar-la a la seva píndola d'opinió diària."Una meravellosa i trista cançó" és el nom d'un davantal que ha acabat confessant unade la cantant colombiana que pocs saben. Gràcies a l'amistat entre el presentador i director d'El Món a RAC1 amb l'exfutbolista blaugrana Gerard Piqué, Basté ha pogut explicar que Shakira té penjada unaen una de lesde la casa que fins fa uns mesos compartia amb l'exfutbolista.I la ubicació és molt estratègica:, que està ubicada a tocar. Joan Piqué i Montserrat Bernabéu, metgessa a l'Institut Guttmann de Barcelona, veuen cada matí unaquan entren a la cuina.La sogra, la, a més, també és atacada durant la cançó quan la colombiana canta ", con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda". Un comentari que Basté considera que potser serveix per entendre com Shakira encarai té "" per la nova relació de Piqué amb Clara Chía, que no ha tardat a reaccionar a la cançó.

