«Aserejé», «tops» i petons en un comiat de «Joc de Cartes» que bat rècord d'audiència

aquest dimecres dels seus espectadors amb unEl concurs gastronòmic conduït pel cuinerva fer ruta per l'àrea de Barcelona per trobar el restaurant més recomanat i entregar-li el premi de 5.000 euros. El guanyador: lade l'Eixample i la seva cuinera, laEl detall més destacat del programa, però, va ser la incorporació d'unquatre periodistes gastronòmics catalans de renom van portar els seus companys de professió al seu restaurant preferit per conquerir els seus paladars. Riures, homenatges familiars i molt bona sintonia van protagonitzar el Joc de Cartes-i el segon de la història- ambva ser l'amfitriona de la nit, inaugurant el programa i fent de cambrera a la Gormanda. De fet, el restaurant barceloní va encantarque, a més de Marc Ribas, van posar-li molt bones puntuacions. I, fins i tot va aconseguir el millor plat de la nit amb la seva coca de garrinet.No van faltar els riures en tota la nit, i és que els quatre participants van demostrar en tot moment l'i elque es tenen. De fet, el Josep va posar un 8 al servei de la Carme en honor al seu pare, el, un cambrer de tota la vida "amb molta professionalitat". Una dedicatòria que va acabar ambtambé va jugar un paper molt important. Mentre comentaven uns plats alsense la presència de la Sandra, els participants van recitar, sense cap mena de sentit, la mítica cançóamb l'ajuda del presentador. I encara més. Quinsli agraden a la Carme Gasull? Sabem, del cert, que els Top 10 no són.La competitivitat, però, també va aparèixer a la taula de confrontació quan es van destapar les campanes. A la Sandra no li va agradar la puntuació que li havien donat els seus companys al Tragaldabas i la Carme va retreure-li una baixa puntuació que ella mateixa va fer en un dels paràmetres. Ara, Joc de Cartes s'acomiada, almenys, fins a l'agost.

