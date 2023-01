Shakira destrossa Piqué i la seva nova parella en la «Session 53» de Bizarrap

Lletra completa de la Bizarrap Session 53 amb Shakira

Milions d'espectadors atònits davant les seves pantalles.ha sacsejat internet aquesta matinada amb la seva col·laboració amb l'argentíun dels productors més mediàtics de tot el planeta, en l'estrena de la. Una lletra incendiària, que carrega de manera contundent contra el seu excompanyi la que és la parella actual de l'exblaugrana,amb frases molt lapidàries. En més de tres minuts i mig, la colombiana s'ha quedat a gust contra Piqué."Em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda. Et vas creure que em vas ferir i em vas tornar més dura.", canta Shakira, en una de les cançons més rapejades que ha fet en tota la seva carrera.Fa jocs de paraules amb la paraula Pique -per exemple salta una síl·laba amb salpique- o en deixar clar que es refereix, tota l'estona, a la seva pròpia vida personal: "Té nom de persona bona,no està pa paios com tu, pa paios com tu. A tu et vaig quedar gran, i per això ets amb una igualeta que tu"."Perdó, ja vaig agafar un altre avió, aquí no torno no vull cap altra decepció. Tant que te les dones de campió i quan et necessitava vas donar la teva pitjor versió. Sorry, baby, fa estona que jo havia de botar aquest gat. Una lloba com jo no està per a novells, una lloba com jo no està per paios com tu, pa paios com tu, a tu et vaig quedar gran, i per això estàs amb una igualeta que tu.Això és perquè et mortifiquis, masteguis i empassis, empassis i masteguis. I amb tu ja no torno ni que em ploris ni em supliquis. Vaig entendre que no és culpa meva que et critiquin, jo només faig música perdó que t'esquitxi.Em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute a Hisenda. Et vas creure que em vas ferir i em vas tornar més dura. Les dones ja no ploren, les dones facturen.Té nom de persona bona, clarament no és com sona. Té nom de persona bona, clarament és igual que tu. Pa paios com tu. A tu et vaig quedar gran, i per això ets amb una igualeta que tu.De l'amor a l'odi hi ha un pas, per això no en tornis, fes-me cas. Zero rancors petit, jo et desitjo que et vagi bé amb el meu suposat reemplaçament. No sé ni què et va passar, estàs tan estrany que ni et distingeixo. Jo valc per dos de 22. Vas canviar un Ferrari per un Twingo. Vas canviar un Rolex per un Casio. Vas accelerat, dóna-li a poc a poc. Molt gimnàs, però treballa el cervell una mica també.Fotos per on em veuen, aquí em sento una ostatge. Per mi tot bé. Jo et desocupo demà i si vols emportar-te-la a ella, que vingui també.Té nom de persona bona, clarament no és com sona. Té nom de persona bona, una lloba com jo no està pa paios com tu, pa paios com tu. A tu et vaig quedar gran i per això ets amb una igualeta que tu.A tu et vaig quedar gran, i per això ets amb una igualeta que tu".

