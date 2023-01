Xavi també defensa l'Aràbia Saudita: «Té coses a millorar, com nosaltres»

Per, que laes disputi a l'no és cap problema. L'entrenador dels'ha mostrat molt còmode al país en la roda de premsa prèvia a la semifinal contra elaquest dijous. El tècnic terrassenc considera que l'Aràbia Saudita "té coses a millorar, com nosaltres", en referència a l'Estat.L'entrenador català també ha assegurat ser conscient que hi ha un "negoci de fons" en el fet que la competició se celebri en aquest país de l', però creu que visitant-lo fa "el bé del futbol espanyol". Xavi també ha volgut recordar el cas de Qatar, del qual ell en va ser una de les grans estrelles que van blanquejar el règim i la celebració del Mundial : "També hi va haver crítiques peri no n'hi havia per a tant", ha declarat.El Barça s'enfrontarà a partir de les 20 hores d'aquest dijous al Reial Betis des delde la capital. Xavi tindrà a la seva disposició tots els efectius, ja que actualment, i gairebé per primer cop aquesta temporada, no té cap jugador lesionat i les sancions de Robert Lewandowski només s'apliquen a la

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor