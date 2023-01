Junqueras liderarà la delegació d'ERC a la manifestació contra la cimera hispanofrancesa

El president d', encapçalarà la delegació del seu partit a la manifestació del 19 de gener contra la. En una entrevista al Pentàgon de 8TV, ha explicat que la "intenció" és anar-hi per defensar l', l'i la. Junqueras ha afegit que els consellers i conselleres del"poden defensar el mateix dins i fora" de la cimera, i que tant poden estar a l'acte com a la concentració.El líder dels republicans assistirà així a la manifestació de les entitats sobiranistes, amb el suport dels partits independentistes, del 19 de gener contra la cimera que lideraran els presidents espanyol i francès,. En canvi, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà de l'acte de la cimera , tot i que encara no se n'ha definit ni detallat com ho farà.Pel que fa a la negociació dels, Junqueras ha subratllat que el projecte delcontinua els tràmits administratius "que pertoquen", i que no canviarà "en funció de si eldiu una cosa o una altra". "És inútil que ara algú digui 'és que vull que es faci'", ha avisat. Encara sobre el projecte del Hard Rock a, Junqueras ha remarcat que la infraestructura "ja està decidida i encarrilada", i que està continuant els seus tràmits. El líder d'ERC ha desvinculat així el futur del projecte de lapels comptes, tal com està fent el partit des de fa dies.Precisament els contactes pels comptes es troben en temps de descompte. L'executiu i els socialistes han dedicat aquest dimecres a esprémer al màxim una entesa per assolir un acord que, segons totes les fonts consultades per Nació, és imminent. La dedicació ha estat tal, que fins i tot ha provocat canvis d'agenda per part de la consellera de la Presidència,, que s'havia de traslladar fins alper una visita institucional.Finalment, Vilagrà s'ha quedat aper reunir-se amb els socialistes, en una trobada que s'ha allargat més de tres hores a Palau i on hi havia també la consellera d'Economia,, i els secretaris generals dels dos departaments. Les converses han anat "bé" i es "continua avançant". La posició del Govern és d'optimisme, i la seva previsió encara és aprovar els comptes el divendres en un

