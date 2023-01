Un hivern càlid amb flors, processionària i mosquits

Rosers florits ja al gener

També s'avança la processionària

Mosquits tigres, també a l’hivern

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Unes festes de Nadal amb rècords de temperatura van tancar l' any més càlid de la història a Catalunya d'ençà que hi ha registres . Aquest hivern amb temperatures –fins ara- molt per sobre de la mitjana ha. D'aquesta manera, s'han vist rosers florits quatre o cinc mesos abans del que toca, mosquits tigres actius a la ciutat de Barcelona i fileres de processionària actives molt abans de l'habitual.Elcomença a convertir en habituals coses excepcionals. Ja va passar a la tardor on es va poder constatar una segona floració de moltes espècies vegetals o un endarreriment molt notable de la caiguda de les fulles. De fet, en molts punts, arbres caducifolis com els roures no les van perdre fins ben bé Nadal.Tot plegat, són observacions dels projectes decoordinats pel CREAF i que compten amb el suport de diverses institucions i centres de recerca, així com d'una extensa xarxa de voluntariat.Elsde muntanya de les zones interiors de Catalunya han començat adel que és habitual, un fet inèdit constatat pels voluntaris de RitmeNatura , un projecte coordinat pel CREAF i el Servei Meteorològic de Catalunya.Entre altres esdeveniments fora de temporada, els experts d'aquesta iniciativa d'observació fenològica destaquen laabans del que acostumarien o la de la porrassina, una petita planta que també ha començat a florir amb tres mesos d’antelació. L’increment de les temperatures i l’hivern suau han provocat aquesta floració prematura.Aquests canvis en les floracions tenen conseqüències: s’allarga el període en què les plantes estan actives i augmenta el seu consum d’aigua. A més, aquests canvis no es donen igual en tots els éssers vius i, per exemple, pot arribar a passar que les flors s’obrin ara, però que els insectes no apareguin encara i, per tant, hi hagi problemes en la producció de fruits per manca de pol·linització. També pot haver-hi una major exposició de les flors a les glaçades, reduint-ne la viabilitat i fertilitat.El projecte AlertaForestal , amb desenes de participants arreu de Catalunya, ha pogut comprovar que la processionària del pi enguany ha. Quan la processionària baixa de les bosses dels arbres per enterrar-se a terra ho fa en forma de processó, d’aquí el nom d’aquesta plaga autòctona típica dels boscos de pi de Catalunya, cada vegada més estesa i a major altitud.En aquest sentit, els voluntaris d'aquest projecte de ciència ciutadana van detectar processons a les comarques del Ripollès, el Solsonès, la Vall d'Aran, la Noguera, la Garrotxa, Osona i la Selva, quan seria habitual no veure'n fins a finals de gener.El projecte Mosquito Alert , una iniciativa del CEAB-CSIC, el CREAF i la UPF, ha pogut constatar la presència activa de mosquits a la ciutat de Barcelona des de l’1 de gener, tant decom els temuts“Les tardors tardanes i els principis d'hivern càlids provoquen temperatures que són òptimes pels mosquits. Podria haver-hi un desplaçament de l'activitat del mosquit a la tardor i principis de l'hivern i no tant a ple estiu com era usual fins ara”, assenyalen els experts que coordinen el projecte.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor