Conde-Pumpido, un home d'Estat de la quota PSOE per presidir el TC

Elté nou president. Serà el magistrat Cándido Conde-Pumpido, que s'ha imposat a María Luisa Balaguer per la mínima, sis vots a cinc. El nou TC comença a caminar i tindrà, per primera vegada a la història, un president i una vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, del sector progressista, que té majoria després de deu anys de domini conservador. Conde-Pumpido era el candidat que menys agradava al bloc proper al PP. De fet, el bloqueig a la renovació del TC s'explica en part pels intents del(CGPJ) de dificultar que aquest magistrat, que va ser fiscal general de l'Estat amb Zapatero, arribés a la presidència de l'alt tribunal.Cándido Conde-Pumpido, nascut a La Coruña fa 73 anys, haurà de liderar el canvi d'etapa al TC, amb una allau de carpetes pendents de resoldre, i reconstruir la credibilitat d'un tribunal que en els darrers mesos ha estat molt qüestionat. Tot i ser considerat proper al PSOE i ubicat clarament en el sector progressista, això no el fa més comprensiu amb una de les qüestions que ha centrat el debat en els darrers anys i que ha tocat de ple el TC: el procés català. A diferència de María Luisa Balaguer, que va signar un vot particular contra la sentència de l'1-O, Conde-Pumpidopels posicionaments que havia manifestat sobre l'independentisme.La decisió d'abstenir-se en els recursos d'empara dels presos polítics va ser seva, però no es pot deslligar de la pressió que van fer els independentistes. Conde-Pumpido havia elogiat el, autor de la querella per rebel·lió contra l'1-O, i havia estat crític amb el procés, cosa que va servir de base per denunciar la seva manca d'imparcialitat. Què pensa, el nou president del TC, de l'independentisme? Entre d'altres, va expressar, en una conferència feta al Congrés el 2017, la "preocupació" davant del fet de "". També va qualificar de "populista" contraposar una suposada legitimitat democràtica que emana del poble i la legalitat que emana de la Constitució.En la citada conferència, el nou president del TC ironitzava sobre un dels arguments esgrimits pels independentistes per mirar d'eludir les condemnes: el fet que la voluntat de fer la independència s'incloïa en el programa electoral dels partits independentistes. "Com a penalista m'he de sorprendre davant d'un dels descobriments més rellevants de la doctrina penal del segle XXI: la promesa electoral com a circumstància eximent de la responsabilitat penal", deia fa anys. Tot això, juntament amb la proximitat amb el fiscal del Suprem i ariet contra el procés,a qui va promocionar mentre era fiscal general de l'Estat, el van forçar a apartar-se de la causa de l'1-O al TC.Ve dede prestigi i se'l considera un magistrat amb un. L'avi va presidir les Audiències Provincials de La Coruña, Valladolid i València. El pare també va tenir pes en la judicatura com a president de diverses audiències territorials, així com en la carrera fiscal. Amb aquests precedents, el tercer Cándido Conde-Pumpido havia de seguir la línia familiar. Va ingressar a la carrera judicial el 1974 com a jutge de primera instància en un poble de Zamora i va anar pujant. El 1985 arribava a president de l'Audiència de Segòvia i deu anys després, el 1995, era nomenat membre de la sala segona del Tribunal Suprem comde l'alt tribunal, amb 46 anys.Professor en diverses universitats i autor de desenes de publicacions en matèria penal i processal, l'abril de 2004 va ser nomenatamb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, fet que li pressuposa una proximitat al PSOE durament criticada pel sector conservador de la judicatura. Era, de fet, el candidat favorit de la Moncloa. Com a fiscal general, càrrec que va ostentar des de 2004 fins al 2011, va tenir un, en què va contribuir a donar suport a la il·legalització de diverses marques electorals de l'esquerra abertzale. El 2010 advertia que era "insuficient" que l'independentisme basc formés un partit que complís la llei mentre ETA seguís en actiu.Segons detalla El Confidencial, durant la seva llarga trajectòria professional ha anat guanyant lleialtats i enemics, que no per això deixen de destacar-ne lai alt, així com la sevaque ara presideix. Va arribar al TC i ara n'aconsegueix la presidència en un moment complicat per a l'alt tribunal. El prestigi de la institució ja no només el qüestionen els independentistes, també ho fan els sectors més progressistes de l'Estat. Conde-Pompido haurà de liderar la nova etapa del tribunal, recuperar-ne la credibilitat, i controlar un bloc conservador que, dins i fora, no li posarà les coses fàcils.

