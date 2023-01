Marc Castells es presentarà com a alcaldable sota la marca de Junts per Igualada

ha confirmat aquest dimecres que es presentarà com a. Castells ha deixat clar que en aquests momentsper Junts per Igualada, però ha avançat que té "molt bona relació" amb Junts i es mostra "" en què els espais polítics vinculats a Junts "se sumin al projecte".Precisament Castells obrirà i donarà la benvinguda alcelebrarà aquest dissabte a Igualada. Castells, que és alcalde de la capital de l'Anoia des del 2011, va anar com a número 3 a la llista dela les eleccions del Parlament del 14 de febrer de 2021, però ha explicat que ja no milita al partit.L'alcalde d'Igualada ha anunciat en el marc d'un esmorzar informatiu amb la premsa que es presentarà a laa les eleccions municipals del mes de maig. Aquestes seran lesi, si guanya, seria el seuconsecutiu.Castells ha explicat que la seva intenció és la de. "La meva voluntat és sumar i crear converses amb diferents espais polítics del país que vulguin sumar-se a un projecte guanyador", ha apuntat Castells, tot afegint que "estem en la situació d'escoltar i arribar a acords amb totes les persones que vulguin sumar-se al projecte". De fet, Castells ha dit que se sent "còmode" en l'espai de Junts i que té una "" ambcom el secretari general de la formació, Jordi, o la seva presidenta, LauraTambé ha assegurat que se sent "còmode" i proper a la plataforma-formada per alcaldables que provenen de l'òrbita postconvergent-, que ja ha signat un preacord amb Junts per fer una. També ha agraït "el gir" que ha fet Junts en alguns temes com ara el model educatiu o les okupacions problemàtiques i ha dit que se sent "molt representat" amb el que faa Barcelona.

